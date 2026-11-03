Порт Marvel's Guardians of the Galaxy для Switch 2 страдает от плохой производительности и размытых текстур на фоне PS5

Технический анализ Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition для Nintendo Switch 2 выявил проблемы с производительностью и серьезные графические компромиссы по сравнению с версией для PS5. Несмотря на значительное снижение визуального качества, нативная версия для новой консоли Nintendo не справляется с удержанием целевой частоты кадров. Релиз переиздания запланирован на 5 ноября 2026 года.

Разработчики предусмотрели два графических режима, однако оба работают ниже заявленных целей. Режим «Качества» (1440p) не обеспечивает стабильные 30 fps, а в режиме «Производительности» (1080p) игра не может удержать 40 кадров в секунду. В то же время на PS5 в аналогичном режиме производительности экшен демонстрирует стабильные 60 fps при разрешении 1080p.

Ради запуска на железе Switch 2 авторам пришлось пожертвовать графикой: отражения стали размытыми, а качество теней и фонового затенения заметно снизилось. Наиболее критические ухудшения заметны в режиме производительности, где из-за нестабильного разрешения и падения детализации текстуры некоторых поверхностей становятся практически неразличимыми.

Напомним, что оригинальный экшен от Eidos-Montréal вышел в 2021 году. В отличие от первой Switch, где игра работала исключительно через облако, на Switch 2 проект запускается нативно. Переиздание Encore Edition также получит полную интеграцию контроллеров и эксклюзивные глэм-рок костюмы для Стражей Галактики в стиле 1980-х.