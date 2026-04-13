Релиз всё ближе - Marvel's Guardians of the Galaxy для Switch 2 получила возрастной рейтинг от ESRB

Несколько дней назад Marvel's Guardians of the Galaxy получила рейтинг для Nintendo Switch 2 в Тайване, и теперь ESRB указывает версию для Switch 2 среди доступных платформ игры. GOTG была хорошо принята после выхода, но не оправдала ожиданий продаж издателя Square Enix. За более чем четыре года с момента выхода последняя игра от Eidos Montreal сохранила отличную репутацию благодаря сюжету, основанному на персонажах, и захватывающей боевой системе.

Утечки информации об играх через рейтинговые агентства — не редкость, особенно в случае с более поздними портами, подобными этому. В списке ESRB нет никакой новой информации, кроме того, что игра выйдет на Switch 2, и её рейтинг (T) не изменился.