Слух: Eidos Montreal могут выпустить Marvel's Guardians of the Galaxy 2

В сети появились слухи о том, что Eidos Montreal и Marvel могут взяться за разработку продолжения Marvel's Guardians of the Galaxy.

Оригинальную игру хвалили за глубину сюжета, но коммерческого успеха она не имела из-за неудачного выхода на рынок и сравнений с провальными Marvel's Avengers. В студии недавно произошли внутренние перестановки, в том числе был отменён проект Wildlands.

Это изменение фокуса породило слухи о том, что разработчики могут вернуться к Marvel's Guardians of the Galaxy, чтобы удовлетворить растущий спрос на одиночные супергеройские приключения. Учитывая то, что скоро, судя по всему, оригинальная игра выйдет на Nintendo Switch 2, студия, по всей видимости, считает, что франшиза заслуживает еще один шанс.