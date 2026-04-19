ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Marvel's Guardians of the Galaxy 26.10.2021
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.1 1 168 оценок

Слух: Eidos Montreal могут выпустить Marvel's Guardians of the Galaxy 2

AceTheKing AceTheKing

В сети появились слухи о том, что Eidos Montreal и Marvel могут взяться за разработку продолжения Marvel's Guardians of the Galaxy.

Оригинальную игру хвалили за глубину сюжета, но коммерческого успеха она не имела из-за неудачного выхода на рынок и сравнений с провальными Marvel's Avengers. В студии недавно произошли внутренние перестановки, в том числе был отменён проект Wildlands.

Это изменение фокуса породило слухи о том, что разработчики могут вернуться к Marvel's Guardians of the Galaxy, чтобы удовлетворить растущий спрос на одиночные супергеройские приключения. Учитывая то, что скоро, судя по всему, оригинальная игра выйдет на Nintendo Switch 2, студия, по всей видимости, считает, что франшиза заслуживает еще один шанс.

Слухи
Ваш комментарий
Norgar

Блин. Если это правда, было бы очень круто. Игру в свое время сильно засрали так называемые "игроки". А как по мне это была очень хорошая игра и очень крутое приключение. До сих пор с теплотой вспоминаю игру. И так было обидно, что из за необаснованного хейта, игра плохо собрала и сказали что не будет продолжения. Хоть продолжение прям напрашивалось.

Dark1994

Было бы славно, игра кайфовая была.

Беккер5443

Пффф первую игру не сыграл, и вторую нк сыграю.

Sayid Alzalam

А зачем выпускать детскую игру, для малолетних шизофреников ? 🤔

Ждём игру от них, для брутальных мужчин, в виде Deus EX 💪

WerGC

первая часть была хорошая

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ