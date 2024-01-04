В Epic Games Store можно бесплатно забрать супергеройский экшен Marvel's Guardians of the Galaxy

Как и было предсказано, финальным подарком в новогодней раздаче Epic Games Store стал супергеройский экшен Marvel's Guardians of the Galaxy. К сожалению, предложение не доступно для пользователей с российскими аккаунтами.

Времени для получения этого подарка у вас будет предостаточно. Вы должны сделать это до вечера 11 января 2024 года, после чего будет доступна новая бесплатная игра, которую уже назвал надежный инсайдер.

Чтобы забрать Marvel's Guardians of the Galaxy и навсегда добавить ее в свою коллекцию, перейдите на официальную страницу игры в Epic Games Store, затем нажмите на синюю кнопку покупки и завершите сделку.