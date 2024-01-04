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Marvel's Guardians of the Galaxy 26.10.2021
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8 749 оценок

В Epic Games Store можно бесплатно забрать супергеройский экшен Marvel's Guardians of the Galaxy

butcher69
Новости

Как и было предсказано, финальным подарком в новогодней раздаче Epic Games Store стал супергеройский экшен Marvel's Guardians of the Galaxy. К сожалению, предложение не доступно для пользователей с российскими аккаунтами.

Времени для получения этого подарка у вас будет предостаточно. Вы должны сделать это до вечера 11 января 2024 года, после чего будет доступна новая бесплатная игра, которую уже назвал надежный инсайдер.

Чтобы забрать Marvel's Guardians of the Galaxy и навсегда добавить ее в свою коллекцию, перейдите на официальную страницу игры в Epic Games Store, затем нажмите на синюю кнопку покупки и завершите сделку.

28
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
Omnia Smirnow

Ну ведь хорошая игра. А люди вон ноют...

13
spaMER_ID

Люди?

6
Agent Qracle

В Epic Games Store можно нельзя забрать супергеройский экшен Marvel's Guardians of the Galaxy с российских аккаунтов*

Пофиксил заголовок

7
Omnia Smirnow

В Epic Games Store можно забрать супергеройский экшен Marvel's Guardians of the Galaxy только после смены региона на аккаунте

0
Oscilograf Omnia Smirnow

Это не настолько мегаигра, чтоб так заморачиваться.

0
Omnia Smirnow

Как же я люблю Галактическую Спаржу)

3
Вoван

Но есть нюанс

0
Юра Дудкин

забираю через vpn, а в лаунчер тоже придется отдельно через vpn под винду заходить, не забанят?

0
Fee1good

Их борьба, дол*аебы -_-ть

0
kotasha

Вот бы ещё денуву бы убрали, цены бы не было, отдают бесплатно с сюрпризом, вообще не понимаю зачем она там.

0
WEB-HEAD-1962

Её давно взломали

0
kotasha WEB-HEAD-1962

Ну и к чему это? В игре она так и осталась.

0
OptimisticDylan

Говорят, если заходить через ВПН с телефона, то работает все нормально

0
Oscilograf

опять "этот товар не доступен в вашем регионе". Фу такими быть.

0
EvgeniiV

vpn в помощь

-1
ak-13

Не поможет, если РУ аккаунт.

0
EvgeniiV ak-13

Странно у меня Турецкий Epic и нельзя загрузить в лаунчере, надо было saved папку удалить, разобрался

-5
Zick211 EvgeniiV

У меня тоже Турецкий, но забрал с помощью VPN.

-5
Алан Битаров

Настолько не люблю вселенную марвел, что даже бесплатно забирать не буду.

-23
fasd123

настолько не любишь, что наверное под каждым постом про марвел, пишешь это

7
kotasha

Зачем нам это знать?

0
Алан Битаров kotasha

Ну считаю своим долгом высказаться об этом. Тут люди и более тупейшую ахинею высерают. Почему я не могу?

0