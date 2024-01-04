В Epic Games Store можно бесплатно забрать супергеройский экшен Marvel's Guardians of the Galaxy

Как и было предсказано, финальным подарком в новогодней раздаче Epic Games Store стал супергеройский экшен Marvel's Guardians of the Galaxy. К сожалению, предложение не доступно для пользователей с российскими аккаунтами.
Времени для получения этого подарка у вас будет предостаточно. Вы должны сделать это до вечера 11 января 2024 года, после чего будет доступна новая бесплатная игра, которую уже назвал надежный инсайдер.
Чтобы забрать Marvel's Guardians of the Galaxy и навсегда добавить ее в свою коллекцию, перейдите на официальную страницу игры в Epic Games Store, затем нажмите на синюю кнопку покупки и завершите сделку.
Ну ведь хорошая игра. А люди вон ноют...
Люди?
В Epic Games Store можно нельзя забрать супергеройский экшен Marvel's Guardians of the Galaxy с российских аккаунтов*
Пофиксил заголовок
В Epic Games Store можно забрать супергеройский экшен Marvel's Guardians of the Galaxy только после смены региона на аккаунте
Это не настолько мегаигра, чтоб так заморачиваться.
Как же я люблю Галактическую Спаржу)
Но есть нюанс
забираю через vpn, а в лаунчер тоже придется отдельно через vpn под винду заходить, не забанят?
Их борьба, дол*аебы -_-ть
Вот бы ещё денуву бы убрали, цены бы не было, отдают бесплатно с сюрпризом, вообще не понимаю зачем она там.
Её давно взломали
Ну и к чему это? В игре она так и осталась.
Говорят, если заходить через ВПН с телефона, то работает все нормально
опять "этот товар не доступен в вашем регионе". Фу такими быть.
vpn в помощь
Не поможет, если РУ аккаунт.
Странно у меня Турецкий Epic и нельзя загрузить в лаунчере, надо было saved папку удалить, разобрался
У меня тоже Турецкий, но забрал с помощью VPN.
Настолько не люблю вселенную марвел, что даже бесплатно забирать не буду.
настолько не любишь, что наверное под каждым постом про марвел, пишешь это
Зачем нам это знать?
Ну считаю своим долгом высказаться об этом. Тут люди и более тупейшую ахинею высерают. Почему я не могу?