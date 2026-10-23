Виртуальная рок-группа из Marvel's Guardians of the Galaxy представила свежий сингл "Encore"

Виртуальная рок-группа Star-Lord Band, созданная специально для игры Marvel’s Guardians of the Galaxy, вернулась с совершенно новой песней. Композиция под названием «Encore» выпущена в рамках промо-кампании расширенного переиздания игры для консоли Nintendo Switch 2.

Напомним, что Star-Lord Band занимает особое место во вселенной экшена от Eidos-Montreal. Именно в честь этого вымышленного коллектива Питер Квилл выбрал свое космическое имя, а записанный разработчиками полноценный хард-рок-альбом стал визитной карточкой игры. Треки группы были тесно вшиты в геймплей: под эти тяжелые риффы активировались командные суперспособности во время боевых «летучек».

Выпуск нового сингла подтверждает, что версия для Switch 2 получит эксклюзивный музыкальный контент, расширяющий лор игры. Точные сроки релиза переиздания Encore Edition и технические детали работы на новой платформе от Nintendo пока держатся в секрете, однако премьера песни дала официальный старт рекламной кампании проекта.

Свежий трек под лозунгом «Space riders ’til the end» уже доступен для прослушивания на всех популярных музыкальных стриминговых платформах.