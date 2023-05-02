Marvel's Midnight Suns для PS4 и Xbox One выходит 11 мая вместе с DLC "Blood Storm"; Версия Switch отменена ©

Версии Marvel's Midnight Suns для PlayStation 4 и Xbox One будут выпущены только в цифровом формате 11 мая, объявили издатель 2K и разработчик Firaxis Games. Версия Switch была отменена и больше не планируется к выпуску.

В тот же день четвертый и последний загружаемый контент Marvel’s Midnight Suns, «Кровавый шторм», будет доступен на всех платформах. Весь ранее выпущенный загружаемый контент также будет доступен при запуске на PlayStation 4 и Xbox One.

Игра Marvel’s Midnight Suns уже доступна для PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam и Epic Games Store.