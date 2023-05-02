Marvel's Midnight Suns для PS4 и Xbox One выходит 11 мая вместе с DLC "Blood Storm"; Версия Switch отменена

Версии Marvel's Midnight Suns для PlayStation 4 и Xbox One будут выпущены только в цифровом формате 11 мая, объявили издатель 2K и разработчик Firaxis Games. Версия Switch была отменена и больше не планируется к выпуску.
В тот же день четвертый и последний загружаемый контент Marvel’s Midnight Suns, «Кровавый шторм», будет доступен на всех платформах. Весь ранее выпущенный загружаемый контент также будет доступен при запуске на PlayStation 4 и Xbox One.
Игра Marvel’s Midnight Suns уже доступна для PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam и Epic Games Store.
Хм, странно, неужели доработка на свич не стоит свеч? Думаю там бы она многим приглянулась, хотя честно говоря игра годится как по мне лишь для какого-то гейм пасса.
там на ультах 1060 стартеры всегда и везде- а так да могли бы на среднем свич спокойно запустить
будь там русский я бы как фанат икскома купил бы, но без него нет, спасибо. Ждем выхода всех длц, русификатора и скидок 75%