Marvel's Midnight Suns, Hogwarts Legacy и NBA 2K26 получили новые и обновлённые обходы Denuvo через гипервизор

Для игр Marvel's Midnight Suns и Hogwarts Legacy вышли способы обхода защиты Denuvo на основе гипервизора. Также для NBA 2K26 вышло обновление Crack-fix для обхода Denuvo. Обход защиты уже позволяет запустить игру на процессорах AMD и Intel.

В Marvel's Midnight Suns вам достаётся роль Охотника — персонажа из вселенной Marvel, внешность и способности которого вы определяете самостоятельно. Возглавьте героев из числа Мстителей, Людей Икс, Беглецов и других, и сразитесь с демоническими силами, чтобы помешать Лилит, Матери Демонов, воскресить своего хозяина и привести мир к гибели. Вам предстоит самостоятельно формировать команду, а также подбирать способности в соответствии со своими предпочтениями и стилем игры. Кроме того, развивая отношения и укрепляя дружеские связи, вы будете получать доступ к дополнительным способностям.

На агрегаторе рецензий Metacritic тактическая ролевая игра Marvel's Midnight Suns получила в целом положительные оценки: версия для ПК удерживает средний балл около 83 из 100 на основе отзывов критиков, тогда как пользовательский рейтинг составляет примерно 7,8 из 10, отражая стабильный интерес аудитории к проекту и его необычному сочетанию карточной механики и пошаговой стратегии.

В Hogwarts Legacy вам предстоит погрузится в открытый мир волшебства и приключений, основанный на книгах о Гарри Поттере. Вы — студент Хогвартса в 1800-х годах, который обладает ключом к древней тайне, угрожающей волшебному миру. Выбирайте своих друзей и врагов, сражайтесь с тёмными силами и определяйте судьбу целого мира. Вам предстоит написать свою собственную историю.

Стоит отметить что ранее игра уже раздавалась бесплатнов в EGS и получила большую 90% скидку в магазине Steam.

Остаётся дождаться релиза репака от FitGirl или от другого репакера, либо самостоятельно воспользоваться доступными файлами, выполнив необходимые настройки для корректной работы обновлённого гипервизора.