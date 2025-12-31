ЧАТ ИГРЫ
Marvel's Midnight Suns 02.12.2022
Ролевая, Стратегия, Пошаговая, Тактика, Карточная
7.1 377 оценок

Marvel's Midnight Suns получила исправленную русскую озвучку и нейросетевой русификатор

AceTheKing AceTheKing

Пользователь larich сообщил о выпуске нейросетевого русификатора для Marvel's Midnight Suns. Кроме того, он исправил недоделанную русскую озвучку от Take-Two.

larich проделал действительно титаническую работу: по его словам, создание русификатора заняло у него примерно 2 месяца и 150 часов игрового времени, включая полное прохождение со всеми DLC и начало Новой игры+.

Ключевые этапы работы:

  1. Исправление русской озвучки: larich полностью пересобрал недоделанную русскую озвучку, устранив постоянные вылеты игры. Единственный оставшийся сбой связан с поврежденной звуковой дорожкой в одном конкретном диалоге, который можно пропустить.
  2. Перевод текста: основой послужил дамп английского текста из движка, который был переведен с помощью нейросети Gemini с учетом контекста диалогов. Поскольку нейросеть не может корректно определить пол говорящего персонажа в тексте, автор использовал формы по типу мог[ла], лучший[ая] и т.п. После интеграции в польский языковой файл оказалось, что около 8 тысяч строк остались непереведенными - ему пришлось переводить их отдельно с польского. Затем выяснилось, что игра использует встроенные английские строки, и для полного перевода larich пришлось работать ещё и с самым полным китайским языковым файлом, переведя еще несколько тысяч строк. По словам larich, в итоговой версии осталось крайне мало непереведенного текста, подтягиваемого из движка (одна способность Венома, несколько названий помещений, одна карта).
  3. Автор адаптировал перевод под озвучку в диалогах Аббатства и боях, а также привел в соответствие названия локаций и способностей.

В разработке находится так же ручной русификатор для игры от пользователя Nucle, но сколько времени потребуется на его создание - на данный момент неизвестно.

Юрий Пенкин

скучнейшая тактика пошаговая, оставьте этот жанр в 90х уже, его придумали из за немощи железа и невозможности сделать реалтайм, слава богу диабло сделали экшен боёвку

20
Mr.DOOM

Дьябла еще со времен 90х была хак энд слэш.

1
clarkkent

А ты хорош, уверенно идёшь к цели по набору клоунов.

Floww

Я вообще фул на английском проходил, игра очень крутая, одна из самых интересных в жанре тактик.

5
butcher69

Да, шикарнейшая игра. Более 100 часов там провел. Жаль продолжения не увидим.

2
Tristall_Marauder

Крутая тактика, хз почему ее все хейтят,но она очень продуманная в тактическом плане,сюжет фуло,но геймплей класс.

daimon_pg

ну я бы уточнил, что она шикарная если любишь "карты" =) ну и лично мне не нравиться как сделаны перемещения по карте боя =)

Caster1882

Ещё б саму игру взломали бы

3
Алексей Ядренцев

Она копейки стоит, руб 400 сейчас

6
bysaturn

Ее уже раздавали и в егс, и в амазон прайм.

2
kotasha bysaturn

Чувак не умет пользоваться софтом чтобы регион сменить или акк за бугурной создать.

Hall_1920

Типа полный русик в ней терь? Во дела.....покупаем!

2
Neikxi

С русиком можно играть

tuznihelo

Давненько хотел поиграть, теперь можно начать:)

komrad.tzar

Спасибо чисто за работу!