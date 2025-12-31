Marvel's Midnight Suns получила исправленную русскую озвучку и нейросетевой русификатор

Пользователь larich сообщил о выпуске нейросетевого русификатора для Marvel's Midnight Suns. Кроме того, он исправил недоделанную русскую озвучку от Take-Two.
larich проделал действительно титаническую работу: по его словам, создание русификатора заняло у него примерно 2 месяца и 150 часов игрового времени, включая полное прохождение со всеми DLC и начало Новой игры+.
Ключевые этапы работы:
- Исправление русской озвучки: larich полностью пересобрал недоделанную русскую озвучку, устранив постоянные вылеты игры. Единственный оставшийся сбой связан с поврежденной звуковой дорожкой в одном конкретном диалоге, который можно пропустить.
- Перевод текста: основой послужил дамп английского текста из движка, который был переведен с помощью нейросети Gemini с учетом контекста диалогов. Поскольку нейросеть не может корректно определить пол говорящего персонажа в тексте, автор использовал формы по типу мог[ла], лучший[ая] и т.п. После интеграции в польский языковой файл оказалось, что около 8 тысяч строк остались непереведенными - ему пришлось переводить их отдельно с польского. Затем выяснилось, что игра использует встроенные английские строки, и для полного перевода larich пришлось работать ещё и с самым полным китайским языковым файлом, переведя еще несколько тысяч строк. По словам larich, в итоговой версии осталось крайне мало непереведенного текста, подтягиваемого из движка (одна способность Венома, несколько названий помещений, одна карта).
- Автор адаптировал перевод под озвучку в диалогах Аббатства и боях, а также привел в соответствие названия локаций и способностей.
В разработке находится так же ручной русификатор для игры от пользователя Nucle, но сколько времени потребуется на его создание - на данный момент неизвестно.
скучнейшая тактика пошаговая, оставьте этот жанр в 90х уже, его придумали из за немощи железа и невозможности сделать реалтайм, слава богу диабло сделали экшен боёвку
Дьябла еще со времен 90х была хак энд слэш.
А ты хорош, уверенно идёшь к цели по набору клоунов.
Я вообще фул на английском проходил, игра очень крутая, одна из самых интересных в жанре тактик.
Да, шикарнейшая игра. Более 100 часов там провел. Жаль продолжения не увидим.
Крутая тактика, хз почему ее все хейтят,но она очень продуманная в тактическом плане,сюжет фуло,но геймплей класс.
ну я бы уточнил, что она шикарная если любишь "карты" =) ну и лично мне не нравиться как сделаны перемещения по карте боя =)
Ещё б саму игру взломали бы
Она копейки стоит, руб 400 сейчас
Ее уже раздавали и в егс, и в амазон прайм.
Чувак не умет пользоваться софтом чтобы регион сменить или акк за бугурной создать.
Типа полный русик в ней терь? Во дела.....покупаем!
С русиком можно играть
Давненько хотел поиграть, теперь можно начать:)
Спасибо чисто за работу!