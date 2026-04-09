Marvel's Midnight Suns получила способ обхода защиты Denuvo с помощью гипервизора

Для игры Marvel's Midnight Suns вышел способ обхода защиты Denuvo на основе гипервизора. Обход защиты уже позволяет запустить игру на процессорах AMD и Intel.

Вам достаётся роль Охотника — персонажа из вселенной Marvel, внешность и способности которого вы определяете самостоятельно. Возглавьте героев из числа Мстителей, Людей Икс, Беглецов и других, и сразитесь с демоническими силами, чтобы помешать Лилит, Матери Демонов, воскресить своего хозяина и привести мир к гибели. Вам предстоит самостоятельно формировать команду, а также подбирать способности в соответствии со своими предпочтениями и стилем игры. Кроме того, развивая отношения и укрепляя дружеские связи, вы будете получать доступ к дополнительным способностям.

На агрегаторе рецензий Metacritic тактическая ролевая игра Marvel's Midnight Suns получила в целом положительные оценки: версия для ПК удерживает средний балл около 83 из 100 на основе отзывов критиков, тогда как пользовательский рейтинг составляет примерно 7,8 из 10, отражая стабильный интерес аудитории к проекту и его необычному сочетанию карточной механики и пошаговой стратегии.

Остаётся дождаться релиза репака от FitGirl или от другого репакера, либо самостоятельно воспользоваться доступными файлами, выполнив необходимые настройки для корректной работы обновлённого гипервизора.