В EGS со следующей недели можно будет бесплатно забрать Marvel's Midnight Suns

Утверждается, что Marvel's Midnight Suns будет доступна бесплатно в Epic Games Store в рамках Mega Sale 2024.
Эта информация поступила от авторитетного автора утечек billbil-kun, который доказал, что не ошибается, когда речь идет о предстоящих сделках, а также о новых играх PS Plus и Game Pass. Кроме того, у него солидный послужной список, когда дело доходит до утечек о предстоящих анонсах, включая прошлогодний MK1, а недавно — некоторые игры PlayStation State of Play.
На французском сайте Dealabs, посвященном сделкам, инсайдер сообщил, что тактическая ролевая игра Marvel's Midnight Suns 2022 года будет доступна бесплатно с 6 по 13 июня.
Таким образом, согласно нашей информации, Marvel's Midnight Suns станет последней таинственной игрой, которая будет предлагаться в Epic Games Store. Игра будет доступна бесплатно в стандартной версии с 6 по 13 июня 2024 года в 18:00.
отлично
Кто играл, стоит-ли играть?
Да, это одна из лучших тактических стратегий с залипательным геймплеем. Только душно с персонажами общаться в Аббатстве, но некоторые диалоги интересные.
Отстой полный и дикое разочарование. Карты всё портят. Тут уже не пошаговость с планированием, а рандомность. Уж лучше в Отряд Химера поиграть . Но раз бесплатно раздают-смело бери и пробуй. Вдруг будешь в восторге
Хороший сюжет, интересный геймплей. Только советую с Nexus некоторые моды по необходимости поставить.
я не играл, поэтому не рекомендую играть
При этом игра без ДЛС будет, а я Легендари покупал по скидке.
Эх.. придётся установить и разыскать пароль.
пффф, хотел на днях ее купить в стиме пока на скидках, ПГ помогает