В Epic Games Store стартовала раздача Marvel's Midnight Suns

Как стало известно ранее, Marvel's Midnight Suns — четвертая и последняя секретная бесплатная игра в магазине Epic Games Store. Она будет доступна с 6 по 13 июня, когда на платформе будут предложены Idle Champions of the Forgotten Realms и Redout 2.
Marvel's Midnight Suns — тактическая ролевая игра. Разработана Firaxis Games и издана 2K 2 декабря 2022 г. Marvel's Midnight Suns сочетает в себе великолепный сюжет, взаимоотношения персонажей, настройку и эволюцию ролевой игры с тактической стратегией и боевой механикой революционной новой карточной тактической игры. В самых темных глубинах вселенной Marvel вы создадите нерушимые связи с легендарными супергероями Marvel и опасными сверхъестественными воинами в борьбе с величайшей угрозой в мире: демоническими силами Лилит и старшего бога Хтона.
Топовая игра, совершенно несправедливо не получившая заслуженного внимания.
Всем любителям тактик строго рекомендую, обязательно к прохождению
там дольше ходишь по особняку и болтаешь с другими, такое себе
факт, мне понравилась жал 2 сезон не сделали.
Этот контент в настоящее время недоступен на вашей платформе или в вашем регионе.
Я пытался проходить её в прошлом году, но у меня на моменте с вечеринкой вылетало при любом раскладе. Сама игра конечно супер утомительна, по ощущениям будто процентов 20-30% прошёл))
Пришлось создать новый акк с впн в браузере и забрал игру
У кого пишет "Этот контент в настоящее время недоступен на вашей платформе или в вашем регионе"..-Просто поменяйте регион на винде и перезагрузите пк... Далее с впн заходите и... тоже ничё не получится... И всего делов..
vpn planet всё забирает.
Ты наверное уже давным давно поменял регион в эпике.. Щас не канает ни с впн-планет, ни с браузерным впн... Эпик распознаёт впн при смене региона.
у меня норм через браузер.
Ну ты когдА регион менял в эпике?...Ты ж его явно менял... вряд ли ж ты без смены региона забрал, на одном впн.
а им насрать менял или нет, я менял и мне всё ровно писали что русский
красота наконец пройду длс.
Я из ру региона, а аккаунт Эстоновский + VPN = игру забрал), Галенкин поцелуй мою половую головку!
Этот контент в настоящее время недоступен на вашей платформе или в вашем регионе. // Игорь Александрович
в игре куча лишнего пизежа и бродить по особняку ндоедает если бы было в формате чисто битвы как в рейде например то было бы топ а так в мусор
Я лучше индюшатину заберу, чем игру по вселенной марвел.