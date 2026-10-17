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Marvel's Spider-Man 07.09.2018
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
8.7 4 059 оценок

Человек-паук добрался до XBOX: энтузиаст показал запуск ПК-версии на Series X

kohopeyka kohopeyka

Автор канала DaddyPrinceWorld продемонстрировал работу Marvel’s Spider-Man Remastered на Xbox Series X. Для этого он использовал ПК-версию игры и режим разработчика консоли, позволяющий запускать приложения за пределами стандартного магазина Xbox.

По словам энтузиаста, после компиляции шейдеров частота кадров достигает примерно 60 FPS, а временами поднимается выше. Однако запуск пока сопровождается графическими ошибками и периодическими вылетами, поэтому говорить о полноценной замене официальной версии рано.

Одним из главных ограничений автор называет доступный объём памяти: в используемой конфигурации режим разработчика предоставляет около 5 ГБ для нужд приложения. Из-за этого приходится снижать настройки графики, чтобы уменьшить потребление памяти и избежать сбоев. Он рассчитывает, что Microsoft в будущем ослабит эти ограничения..

Консоли 136
33
21
Комментарии:  21
Ваш комментарий
Сипота
18
kohopeyka

6 кадров

18
PVN

не думаю что каньсольщики будут ебатся с установкой этого порта, они каньсольку то покупают, потомучто стим запустить не могу...))

12
Oliver Hearthwood

Капец, у пкшников даже под безобидной новостью про консоли рвет жопу=D

6
Destroited

Челопук-павук: стремный дребедень для соснолей

5
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