Человек-паук добрался до XBOX: энтузиаст показал запуск ПК-версии на Series X

Автор канала DaddyPrinceWorld продемонстрировал работу Marvel’s Spider-Man Remastered на Xbox Series X. Для этого он использовал ПК-версию игры и режим разработчика консоли, позволяющий запускать приложения за пределами стандартного магазина Xbox.

По словам энтузиаста, после компиляции шейдеров частота кадров достигает примерно 60 FPS, а временами поднимается выше. Однако запуск пока сопровождается графическими ошибками и периодическими вылетами, поэтому говорить о полноценной замене официальной версии рано.

Одним из главных ограничений автор называет доступный объём памяти: в используемой конфигурации режим разработчика предоставляет около 5 ГБ для нужд приложения. Из-за этого приходится снижать настройки графики, чтобы уменьшить потребление памяти и избежать сбоев. Он рассчитывает, что Microsoft в будущем ослабит эти ограничения..