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Marvel's Spider-Man 07.09.2018
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
8.7 3 653 оценки

"Дайте нам Человека-паука": Игроки Xbox высказались, какие игры PlayStation действительно хотят видеть на своей консоли

Gutsz Gutsz

Анонс выхода Helldivers 2 на Xbox Series X|S всколыхнул игровое сообщество. Это первый крупный проект Sony, который станет доступен на платформе Microsoft уже в августе 2025 года. И, по мнению игроков, это может стать началом новой эры: эры, в которой эксклюзивы PlayStation больше не останутся запертыми в рамках одной экосистемы или ПК. На фоне этих событий портал TrueAchievements провёл опрос среди владельцев Xbox, чтобы выяснить, какие именно игры от Sony они больше всего хотят увидеть у себя на платформе.

Демократия нуждается в новых бойцах: Helldivers 2 выходит на Xbox уже в августе

Опрос, в котором приняли участие более 9 тысяч пользователей, показал, что лидером по популярности стала серия Marvel’s Spider-Man от Insomniac Games. За неё проголосовали 13,85% респондентов — это более 1200 человек. Пользователи подчеркнули, что эта серия стала эталонной для супергеройских игр и её отсутствие на Xbox воспринимается как серьёзный пробел.

Чуть позади в голосовании оказались God of War (11,74%) и The Last of Us (11,37%) — две игры, которые в глазах многих игроков стали символами качества и зрелого сторителлинга на PlayStation. Также высокие результаты показали Uncharted (10,33%) и Ghost of Tsushima (9,22%). Меньше всего интереса вызвал Returnal, получивший лишь 2,7% голосов.

Список желаемых портов Xbox-геймеров выглядит так:

  • Marvel’s Spider-Man — 13,85%
  • God of War — 11,74%
  • The Last of Us — 11,37%
  • Uncharted — 10,33%
  • Ghost of Tsushima — 9,22%
  • Bloodborne — 7,95%
  • Ratchet & Clank — 7,21%
  • Horizon — 6,52%
  • Demon’s Souls — 5,74%
  • Days Gone — 5,42%
  • Astro Bot — 5,24%
  • Returnal — 2,7%
  • Другие — 2,7%

Пока Sony официально не комментирует возможность переноса своих флагманских эксклюзивов на Xbox, успех Helldivers 2 может стать прецедентом. Если спрос и цифры продаж покажут жизнеспособность такого подхода, то в будущем и Человек-паук, и Кратос, и Джоэл с Элли могут оказаться в списке достижений Xbox Live.

9
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
BloomingVysor

А представьте как сонибоев начнет корежить, если их экзы начнут сливать)

7
-zotik-

И как это должно работать хотя бы в теории? Ну выпустили игру на другую платформу и что? Она пропадет у них из библиотеки? Нет.

2
BloomingVysor -zotik-

Ты это не у меня спрашивай, а у фанатиков, которые начнут бесится. Конечно если сливать игры будут на иксбокс вообще.

И не надо делать из себя дурочка, ты прекрасно понимаешь что таких отбитых фанатиков полно

-zotik- BloomingVysor

я щас фанатика в твоем лице увидел и вот спросил

Пользователь ВКонтакте

а сони такие, купи консоль // Mikhail Tsyganov

5
DezkQ
4
Человек-Анекдот

Зачем им жалкая копирка игр про Бэтмена ?!

3
MagnanimousCecil

Лучше бы просили Хоробки с полноценной виндой на борту, а не ленивые игры

1