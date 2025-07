"Дайте нам Человека-паука": Игроки Xbox высказались, какие игры PlayStation действительно хотят видеть на своей консоли

Анонс выхода Helldivers 2 на Xbox Series X|S всколыхнул игровое сообщество. Это первый крупный проект Sony, который станет доступен на платформе Microsoft уже в августе 2025 года. И, по мнению игроков, это может стать началом новой эры: эры, в которой эксклюзивы PlayStation больше не останутся запертыми в рамках одной экосистемы или ПК. На фоне этих событий портал TrueAchievements провёл опрос среди владельцев Xbox, чтобы выяснить, какие именно игры от Sony они больше всего хотят увидеть у себя на платформе.

Опрос, в котором приняли участие более 9 тысяч пользователей, показал, что лидером по популярности стала серия Marvel’s Spider-Man от Insomniac Games. За неё проголосовали 13,85% респондентов — это более 1200 человек. Пользователи подчеркнули, что эта серия стала эталонной для супергеройских игр и её отсутствие на Xbox воспринимается как серьёзный пробел.

Чуть позади в голосовании оказались God of War (11,74%) и The Last of Us (11,37%) — две игры, которые в глазах многих игроков стали символами качества и зрелого сторителлинга на PlayStation. Также высокие результаты показали Uncharted (10,33%) и Ghost of Tsushima (9,22%). Меньше всего интереса вызвал Returnal, получивший лишь 2,7% голосов.

Список желаемых портов Xbox-геймеров выглядит так:

Marvel’s Spider-Man — 13,85%

God of War — 11,74%

The Last of Us — 11,37%

Uncharted — 10,33%

Ghost of Tsushima — 9,22%

Bloodborne — 7,95%

Ratchet & Clank — 7,21%

Horizon — 6,52%

Demon’s Souls — 5,74%

Days Gone — 5,42%

Astro Bot — 5,24%

Returnal — 2,7%

Другие — 2,7%

Пока Sony официально не комментирует возможность переноса своих флагманских эксклюзивов на Xbox, успех Helldivers 2 может стать прецедентом. Если спрос и цифры продаж покажут жизнеспособность такого подхода, то в будущем и Человек-паук, и Кратос, и Джоэл с Элли могут оказаться в списке достижений Xbox Live.