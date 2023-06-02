Для Marvel's Spider-Man вышел мод с костюмом симбионта Питера Паркера из Marvel's Spider-Man 2 ©

Похоже, что геймеры сошли с ума от нового костюма Питера Паркера в Marvel's Spider-Man 2, вплоть до того, что подталкивают моддеров к воссозданию особого черного костюма в первой части серии Insomniac Games.



За последние несколько дней появился новый мод для Marvel's Spider-Man, доступны для бесплатного скачивания прямо с нашего сайта. Он представляет версию костюма симбионта, который практически неотличим от того, который мы видели на последней презентации PlayStation Showcase. Как вы можете видеть на видео ниже, качество мода очень высокое и показывает, как моддер воссоздал каждую деталь костюма, хотя это чисто эстетическое дополнение.