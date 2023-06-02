Для ПК-версии Marvel's Spider-Man Remastered вышло обновление v.2.512.0.0

Insomniac Games и Nixxes Software выпустили небольшое обновление для ПК-версии Marvel's Spider-Man Remastered, оно содержит разнообразные оптимизации в работе некоторых процессоров Intel. А владельцы DualShock и DualSense на ПК будут рады услышать, что теперь у игры появилась поддержка адаптивных триггеров без проводного подключения. Правда, для использования всего спектра функций DualSense, включая динамик контроллера и тактильную обратную связь, требуется проводное USB-подключение.
Спасибо за все ваши отзывы и вклад, которые помогли нам улучшить игру.
Примечания к патчу
- Улучшена поддержка Bluetooth для контроллеров DualShock и DualSense.
- Адаптивные триггеры без проводного подключения DualSense теперь доступны в Steam Input.
- Обновлен Intel XeSS до версии 1.1.
- Оптимизация работы процессора для некоторых процессоров Intel.
вы станицами перепутали
Теперь ждем вторую)
Я уже готов !!! Ждем новых экзов от сони в 4к и 30 фпс или 1800p и 60 фпс ! Мощь некстгена...