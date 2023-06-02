Marvel's Spider-Man 07.09.2018
8.5 2 040 оценок

Для ПК-версии Marvel's Spider-Man Remastered вышло обновление v.2.512.0.0

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butcher69
Новости

Insomniac Games и Nixxes Software выпустили небольшое обновление для ПК-версии Marvel's Spider-Man Remastered, оно содержит разнообразные оптимизации в работе некоторых процессоров Intel. А владельцы DualShock и DualSense на ПК будут рады услышать, что теперь у игры появилась поддержка адаптивных триггеров без проводного подключения. Правда, для использования всего спектра функций DualSense, включая динамик контроллера и тактильную обратную связь, требуется проводное USB-подключение.

Спасибо за все ваши отзывы и вклад, которые помогли нам улучшить игру.

Примечания к патчу

  • Улучшена поддержка Bluetooth для контроллеров DualShock и DualSense.
  • Адаптивные триггеры без проводного подключения DualSense теперь доступны в Steam Input.
  • Обновлен Intel XeSS до версии 1.1.
  • Оптимизация работы процессора для некоторых процессоров Intel.
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Комментарии: 4
Ваш комментарий
8_San4ik_8

вы станицами перепутали

0
6363

Теперь ждем вторую)

0
Раб-системы 666

Я уже готов !!! Ждем новых экзов от сони в 4к и 30 фпс или 1800p и 60 фпс ! Мощь некстгена...

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oldhoudini
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