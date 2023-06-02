Для ПК-версии Marvel's Spider-Man Remastered вышло обновление v.2.512.0.0 ©

Insomniac Games и Nixxes Software выпустили небольшое обновление для ПК-версии Marvel's Spider-Man Remastered, оно содержит разнообразные оптимизации в работе некоторых процессоров Intel. А владельцы DualShock и DualSense на ПК будут рады услышать, что теперь у игры появилась поддержка адаптивных триггеров без проводного подключения. Правда, для использования всего спектра функций DualSense, включая динамик контроллера и тактильную обратную связь, требуется проводное USB-подключение.

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