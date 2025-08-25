Энтузиасты добавили в Marvel's Spider-Man на ПК полноценный мультиплеер на 16 человек

Моддерское сообщество Marvel's Spider-Man спустя год кропотливой работы совершило настоящий прорыв. Команда энтузиастов, которая больше 12 месяцев трудилась над амбициозным проектом, наконец-то выпустила полноценный многопользовательский мод для ПК-версии игры. Модификация позволяет до 16 игрокам одновременно летать на паутине по Нью-Йорку.

Мод ориентирован в первую очередь на совместное исследование открытого мира. Игроки могут объединяться в группы и вместе выполнять различные активности, такие как зачистка убежищ Фиска, складов Демонов, лагерей заключенных, а также проходить боевые и стелс-испытания. При этом основной сюжет, побочные квесты и случайные преступления пока не поддерживаются. PvP-режим (игрок против игрока) на данный момент также отсутствует, но разработчики не исключают его появления в будущем.

Изначально авторы выпустили мод сегодня, 25 августа, в качестве эксклюзива для своих платных подписчиков на Patreon, планируя позже запустить открытую бету для всех. Однако, как это часто бывает с громкими релизами, файл довольно быстро разлетелся за пределы закрытого сообщества, и теперь его можно легко скачать бесплатно на популярных ресурсах для моддинга.

Модификация поддерживает кастомные моды на костюмы (другие игроки увидят ваш скин, если у них установлен тот же мод) и работает как в Steam, так и в Epic Games Store версии игры. Авторы мода обещают активно поддерживать проект и реализовать совместный доступ ко всему контенту в игре, включая кооперативное прохождение.