Фанаты Marvel's Spider-Man хотят увидеть приквел по типу Arkham Origins ©

Хотя прошедшая не так давно PlayStation Showcase порадовала не всех, она показала, что у PlayStation есть сильный козырь с игрой Spider-Man 2. Но некоторые фанаты хотят идти не вперед, а назад по временной шкале.

Ironsmashweb высказал предложение о приквеле Spider-Man на Reddit, даже придумав обложку для игры для PS5. На ней изображены герои, которых вы встречаете в первой игре про Спайди, а также некоторые другие, включая Мистерио. Фанат Человека-паука предлагает, чтобы приквел был похож по масштабам на Arkham Origins, приквел, который был запущен между City и Knight в известной трилогии Arkham.

Предполагается, что игра заполнит, вероятный, значительный пробел между Spider-Man 2 и 3, если вообще будет 3. Подобно Miles Morales, игра о первых шагах Питера Паркера от Insomniac будет немного меньше и будет использовать ту же карту, но это немного облегчит ожидание новой большой игры.

Вы берете на себя роль молодого Питера, который пытается освоиться со своими новыми способностями. Хотя некоторые игроки считают, что это может быть немного скучновато, они предлагают, чтобы у Питера заканчивалась жидкость для паутины, поскольку он не успел понять некоторые научные основы, и чтобы удары, которые обычно вырубают злодеев, были не такими сильными.

Rocksteady не разрабатывала Origins для трилогии Arkham - еще одна черта игры, которую некоторые фанаты предлагают повторить для потенциального приквела о Человеке-пауке. Возможно, это сложная задача для студии, которая возьмется за нее, но это шанс для одного из других разработчиков под зонтиком PlayStation сделать что-то особенное, пока Insomniac сосредоточится на следующей флагманской игре про Человека-паука, не говоря уже о Росомахе.

Хотя PlayStation и Insomniac, вероятно, уже имеют представление о том, куда дальше двинется серия игр про Человека-паука, все внимание пока сосредоточено на сиквеле, который выйдет осенью этого года.