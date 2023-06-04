Marvel's Spider-Man 07.09.2018
8.5 2 050 оценок

Фанаты Marvel's Spider-Man хотят увидеть приквел по типу Arkham Origins

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butcher69
Новости

Хотя прошедшая не так давно PlayStation Showcase порадовала не всех, она показала, что у PlayStation есть сильный козырь с игрой Spider-Man 2. Но некоторые фанаты хотят идти не вперед, а назад по временной шкале.

Ironsmashweb высказал предложение о приквеле Spider-Man на Reddit, даже придумав обложку для игры для PS5. На ней изображены герои, которых вы встречаете в первой игре про Спайди, а также некоторые другие, включая Мистерио. Фанат Человека-паука предлагает, чтобы приквел был похож по масштабам на Arkham Origins, приквел, который был запущен между City и Knight в известной трилогии Arkham.

Предполагается, что игра заполнит, вероятный, значительный пробел между Spider-Man 2 и 3, если вообще будет 3. Подобно Miles Morales, игра о первых шагах Питера Паркера от Insomniac будет немного меньше и будет использовать ту же карту, но это немного облегчит ожидание новой большой игры.

Вы берете на себя роль молодого Питера, который пытается освоиться со своими новыми способностями. Хотя некоторые игроки считают, что это может быть немного скучновато, они предлагают, чтобы у Питера заканчивалась жидкость для паутины, поскольку он не успел понять некоторые научные основы, и чтобы удары, которые обычно вырубают злодеев, были не такими сильными.

Rocksteady не разрабатывала Origins для трилогии Arkham - еще одна черта игры, которую некоторые фанаты предлагают повторить для потенциального приквела о Человеке-пауке. Возможно, это сложная задача для студии, которая возьмется за нее, но это шанс для одного из других разработчиков под зонтиком PlayStation сделать что-то особенное, пока Insomniac сосредоточится на следующей флагманской игре про Человека-паука, не говоря уже о Росомахе.

Хотя PlayStation и Insomniac, вероятно, уже имеют представление о том, куда дальше двинется серия игр про Человека-паука, все внимание пока сосредоточено на сиквеле, который выйдет осенью этого года.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
jax baron

так а где в 1 части был намёк на песочного? всех помню были и намёки и (писанина) и мистерио намёками был.

0
WaylonJones

В рюкзаке на башне мстителей, если не ошибаюсь, была пробирка с песком. Питер еще сказал что лучше её не открывать иначе может вернуться песочный

1
Just-a-your-King

Звучит на самом деле вполне неплохо, но думаю все ждут появления Гвен-паука, ради полетов за нее от 3 лица)

0
Mimocrocodil

Было бы круто, но в эту игру нельзя будет впихнуть черныша. А без него делать уже низя.

-2
Tiktotayou124

Тебе негры покоя не дают?

1
RPG fan of games Tiktotayou124

Просто Майлз не нравится даже фанатам комиксов про паука. Мне хоть и непротивен Майлз, но даже мне хотелось, чтобы Майлз был на втором плане в игре, как Робин в Batman Arkham, он участвует в сюжете и иногда играем за него, но ГГ всё равно Бэтмен.

2
jax baron RPG fan of games

не знаю кому как мне норм.

0
Mimocrocodil Tiktotayou124

А тебе как погляжу я покоя не даю?

0
Logam RPG fan of games

Насколько я помню, поиграть за Робина давали только в длс к Аркхем Сити, в оригинальной игре такого не было

0