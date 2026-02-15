Insomniac Games утверждает, что Marvel's Spider-Man вряд ли когда-то появится на Xbox

Студия Insomniac Games вновь заявила, что франшиза Marvel's Spider-Man вряд ли когда-то появится на консолях Xbox. Разработчики сделали это заявление в соцсетях, отвечая на вопрос одного из пользователей Xbox.

Тем не менее, пользователи заметили, что в этот раз Insomniac Games решили избегать категоричных формулировок. В 2017 году, к примеру, студия заявила, что игра является вечным эксклюзивом PlayStation и никогда не выйдет ни на PC, ни на Xbox. Однако в итоге все части франшизы вышли на PC.

В этот раз разработчики ограничились фразой "вряд ли", что отражает изменившиеся реалии рынка.