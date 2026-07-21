Marvel's Spider-Man вдохновила авторов "Нового дня" - каскадёры приносили кадры из игры прямо на съёмочную площадку

Режиссёр фильма «Человек-паук: Новый день» Дестин Дэниел Креттон рассказал, что при работе над экшен-сценами команда вдохновлялась играми серии Marvel's Spider-Man от Insomniac Games. По его словам, сам он не является заядлым геймером, однако многие специалисты, работавшие над фильмом, отлично знакомы с играми.

Креттон признался, что каскадёры регулярно приносили на съёмочную площадку скриншоты из собственного прохождения Marvel's Spider-Man и предлагали перенести наиболее эффектные трюки в кино. Режиссёр отметил, что игры стали «великолепным источником вдохновения» для постановки некоторых сцен.

Серия Marvel's Spider-Man от Insomniac Games известна зрелищной акробатикой и динамичным перемещением по Нью-Йорку. Именно в играх Человек-паук выполняет особенно эффектные манёвры — стремительные пикирования между небоскрёбами, длинные прыжки с использованием паутины и сложные воздушные комбинации, которые уже стали одной из визитных карточек франшизы.

Сюжет «Человека-паука: Новый день» расскажет о Питере Паркере, которому предстоит привыкнуть к новой жизни после событий предыдущего фильма. Герой продолжит бороться с очередной опасной угрозой, одновременно пытаясь справиться с тем, что окружающие больше не помнят его. Если слова Креттона подтвердятся на практике, зрителей могут ждать самые зрелищные полёты и трюки Человека-паука за всю историю киновселенной Marvel.