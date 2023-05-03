Релиз Marvel's Spider-Man Remastered как отдельной версии состоится для PS5 в мае

Издатель Sony Interactive Entertainment и разработчик Insomniac Games выпустят версию Marvel’s Spider-Man Remastered для PlayStation 5 в качестве отдельной покупки в конце мая по цене 49,99 долларов США, объявили компании.
Пользователи, которые приобрели физическую или цифровую версию Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man Digital Deluxe Edition или Marvel's Spider-Man Game of the Year Edition для PlayStation 4, смогут перейти на Marvel's Spider-Man Remastered за 10 долларов.
Версия Marvel's Spider-Man Remastered для PlayStation 5 ранее была доступна только в качестве бонуса для пользователей, которые приобрели Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition для PlayStation 5. Пользователи, которые владеют стандартным изданием Marvel's Spider-Man: Miles Morales, по-прежнему смогут получить Marvel's Spider-Man Remastered, обновившись до Ultimate Edition через главное меню игры.
Marvel’s Spider-Man Remastered также доступна для ПК в Steam и Epic Games Store.
О, давно не было патчей за 10 баксов.
я чет не понял, разве не от сони портировали на пк?а теперь на пс5 выходит))
Она отдельно не продавалась.
Ремастер на соньке только за ultimate майл моралес. Либо обычная пс4 версия продавалась. У сони эксклюзивы в эксклюзивах продаются
А круто они это конечно придумали.