Релиз Marvel's Spider-Man Remastered как отдельной версии состоится для PS5 в мае ©

Издатель Sony Interactive Entertainment и разработчик Insomniac Games выпустят версию Marvel’s Spider-Man Remastered для PlayStation 5 в качестве отдельной покупки в конце мая по цене 49,99 долларов США, объявили компании.

Пользователи, которые приобрели физическую или цифровую версию Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man Digital Deluxe Edition или Marvel's Spider-Man Game of the Year Edition для PlayStation 4, смогут перейти на Marvel's Spider-Man Remastered за 10 долларов.

Версия Marvel's Spider-Man Remastered для PlayStation 5 ранее была доступна только в качестве бонуса для пользователей, которые приобрели Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition для PlayStation 5. Пользователи, которые владеют стандартным изданием Marvel's Spider-Man: Miles Morales, по-прежнему смогут получить Marvel's Spider-Man Remastered, обновившись до Ultimate Edition через главное меню игры.

Marvel’s Spider-Man Remastered также доступна для ПК в Steam и Epic Games Store.