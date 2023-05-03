Marvel's Spider-Man 07.09.2018
8.5 1 977 оценок

Релиз Marvel's Spider-Man Remastered как отдельной версии состоится для PS5 в мае

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monk70
Новости

Издатель Sony Interactive Entertainment и разработчик Insomniac Games выпустят версию Marvel’s Spider-Man Remastered для PlayStation 5 в качестве отдельной покупки в конце мая по цене 49,99 долларов США, объявили компании.

Пользователи, которые приобрели физическую или цифровую версию Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man Digital Deluxe Edition или Marvel's Spider-Man Game of the Year Edition для PlayStation 4, смогут перейти на Marvel's Spider-Man Remastered за 10 долларов.

Версия Marvel's Spider-Man Remastered для PlayStation 5 ранее была доступна только в качестве бонуса для пользователей, которые приобрели Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition для PlayStation 5. Пользователи, которые владеют стандартным изданием Marvel's Spider-Man: Miles Morales, по-прежнему смогут получить Marvel's Spider-Man Remastered, обновившись до Ultimate Edition через главное меню игры.

Marvel’s Spider-Man Remastered также доступна для ПК в Steam и Epic Games Store.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
spaMER_ID

О, давно не было патчей за 10 баксов.

8
Юркец

я чет не понял, разве не от сони портировали на пк?а теперь на пс5 выходит))

2
Zloy_ParKur

Она отдельно не продавалась.

-1
FlexGum

Ремастер на соньке только за ultimate майл моралес. Либо обычная пс4 версия продавалась. У сони эксклюзивы в эксклюзивах продаются

0
Ivan Dro

А круто они это конечно придумали.

0