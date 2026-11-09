Выход нового фильма о Человеке-пауке удвоил продажи игровой серии Marvel's Spider-Man от Insomniac

Возвращение культового супергероя на большие экраны не только всколыхнуло кинотеатры, но и спровоцировало мощный бум в игровой индустрии. Компания Sony отчиталась о резком росте продаж серии игр Marvel’s Spider-Man от студии Insomniac Games, который напрямую связан с триумфальной премьерой фильма «Человек-паук: Новый день» (Spider-Man: Brand New Day).

Согласно свежему финансовому отчету Sony за квартал, завершившийся 30 сентября, мировые продажи игр франшизы Marvel’s Spider-Man выросли почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Катализатором столь мощного скачка послужил релиз новой киноленты, который состоялся 30 июля.

Эффект домино затронул сразу три ключевых релиза студии разных лет, включая оригинальную Marvel’s Spider-Man 2018 года, самостоятельное дополнение Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 2020 года, а также сиквел Marvel’s Spider-Man 2, вышедший в 2023 году. Хотя японский гигант воздержался от публикации точных цифр проданных копий за отчетный период, столь резкое увеличение спроса на проекты многолетней давности наглядно подтверждает феноменальную популярность бренда и то, как успешные киноэкранизации способны дарить видеоиграм «вторую жизнь».

Подобный триумф франшизы о дружелюбном соседе происходит в довольно неоднозначный для Insomniac Games момент, поскольку другой амбициозный проект студии — Marvel’s Wolverine — сейчас демонстрирует более сдержанные результаты и получает спорные оценки аналитиков. Согласно внутренним отчетам, игра про Росомаху разошлась тиражом в 2,4 миллиона копий за первые два месяца продаж, что оказалось заметно ниже ожиданий руководства и индустриальных обозревателей.

На фоне этого коммерческий успех «Паука» может заставить студию пересмотреть свои планы и сместить фокус, отдав главный приоритет разработке следующей полноценной части Marvel’s Spider-Man. Ранее в сеть просачивались слухи о планах выпустить продолжение в 2028 году, однако официального подтверждения от разработчиков пока не поступало.

Параллельно в подвешенном состоянии остается и проект Marvel’s Venom. Из-за ранних масштабных утечек его релиз прогнозировался на 2025 год, однако проект так и не увидел свет в указанные сроки, а сама игра до сих пор окружена слухами и завесой тайны.