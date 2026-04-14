Актер, подаривший внешность Питеру Паркеру, дразнит фанатов стартом работ над Marvel's Spider-Man 3

Бен Джордан — американская актер, чье лицо принадлежит Питеру Паркеру в играх франшизы Marvel's Spider-Man, начиная с переиздания первой части и Marvel's Spider-Man: Miles Morales намекнул поклонникам на свое участие в новом загадочном проекте.

В своих социальных сетях Джордан опубликовал свежую фотографию из профессиональной студии. На снимке он облачен в специализированный костюм со множеством датчиков, обвешен датчиками отслеживания захвата движений, а на его голову надета лицевая камера, фиксирующая мимику. Кадр сопровождала весьма однозначная подпись:

Если вы знаете — вы знаете 🕷️.

Использование эмодзи паука в сочетании с технологиями захвата анимации фактически рассеяло последние сомнения аудитории. Сегодня началось активное производство Marvel's Spider-Man 3.

Сам факт существования разработки Marvel's Spider-Man 3 ни для кого не секрет, в первую очередь из-за массивной хакерской атаки, слившей всю долгосрочную стратегию релизов Insomniac Games на ближайшее десятилетие в открытый доступ еще пару лет назад. Игры серии, разошедшиеся суммарным тиражом более чем в 50 миллионов копий, объективно обязаны были получить свой триквел. При этом фанаты не исключают, что работа Бена Джордана может быть связана не только с прямым номерным продолжением о Питере и Майлзе. Спектр применения таланта может быть широк:

Возможное сольное приключение-дополнение, сфокусированное исключительно на Веноме.

Или небольшое камео, возможно, появление Паркера в сцене после титров в ожидаемом проекте о Росомахе.

Ожидается, что официально новые детали о проектах во вселенной Marvel's Spider-Man 3 могут прозвучать не раньше осени, после премьеры ближайшего супергеройского релиза от Insomniac Games — сурового экшена Marvel's Wolverine.