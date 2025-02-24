Актёр озвучки Питера Паркера намекнул на будущее своего персонажа в Marvel's Spider-Man 3

Несмотря на финал Spider-Man 2, он не исчезнет из третьей части игры. Об этом рассказал Юрий Ловенталь, актер озвучки Питера в играх Insomniac Games, во время интервью для The Direct на MultiCon.
Я мало что могу сказать об этой игре, но вы каким-то образом натолкнулись на единственную вещь, на которую я могу ответить, и это то, что да, Питер не исчез. Он будет участвовать в следующей игре и не просидит на диване всю игру, я обещаю.
По словам Ловенталя, Питер не просто «ляжет на диван», а будет ключевой частью сюжета в Spider-Man 3. Хотя основной защитник Нью-Йорка теперь Майлз Моралес, новая угроза или личные обстоятельства наверняка заставят Паркера вернуться в бой.
Insomniac Games пока не объявила дату выхода Spider-Man 3, но франшиза остается одной из главных для PS5, так что новости о продолжении — лишь вопрос времени.
То есть Гоблинам будет противостоять Моралес? Ну это самый лучший и верный способ слить всю трилогию в унитаз
За него дадут поиграть аж столько же, сколько за Венома во второй части? 😃
Его же холодильник придавал 🤣🤣🤣 а Мэри его спасла от Венома 🤣🤣🤣 какой ему там геройствовать теперь
После второй части как-то не жду уже. Моралес уныл, нужной химии со злодеями Парекера у него нет.
О дивный новый человек обезьяна,мне вторая из-за этой макаки который просто перекаченный как спецом не зашла от слова совсем,хотя пепвую прошел с удовольствием.
Ну что вы друзья, не знаете как (((они))) делают? Майлз мор факс майлз проиграет какому-нибудь суперзлодею с подливой с криками "ПИТЕР ПОМОХИ!" и Питер вернётся как игровой персонаж.
Ну тобиж основной паук будет Моралес?) Такую чушь во 2 части показали с продолжительностью первой игры. А в 3 еще и Шелк пихнут. На самом деле, тут довольно жирный намек будто Ловенталь дал. Ну типа что паук «не пролежит ВСЮ игру на ДИВАНЕ». Кто типа шарит там за комиксы итд, то понимает уже по концовке 2 части, что хотят возможно реализовать сюжетно. Я сам честно скажу, эту арку не читал, а слышал о ней. Отто, знает кто паук, и в моменте короче Отто и станет человек пауком как бы странно не звучало это. Арка «предсмертное желание». Только инсомниак конечно много могут изменить. Ну если кратко, то Отто меняется телами с Питером. Так что возможно будет эта арка. Настоящего Паркера выведут из сюжета на время. Условно «полежит на диване». Это в целом интересная арка, особенно учитывая что гоблин Озборна с большим шансом будет главным антагонистом игры. И типа Озборн тоже с Отто в напряженных отношениях, Отто в моменте может сражаться против него в теле паука. Ну итд итд. Нам и в геймплее могли бы паука Паркера в стандартном костюме показать более агрессивного и жесткого без симбиота даже. Это все можно раскрутить. Но вот тут и проблема. Каким боком тут Моралес? Шелк? Куда это все? А что в игре про Венома будет? Кто будет Веномом? Там 100% будет в конце сцена намекающая на 3 часть игры. Инсомниак все в такую кашу превратило. Еще у меня чуйка что 3 игра будет в производственном аду. Вторая получилась гига сумбурная и на мой взгляд ОЧЕНЬ слабая в плане истории в сравнении с первой игрой. А с нынешней политикой бедные инсомниак и яйца ЭмДжей не смогу нарисовать :(
Не играл еще во вторую часть, но как я понял - Чернокожий теперь главный, а Паркер на подсосе? Ну надеюсь из-за дяди Трампа они одумаются и повесточка откат сделает. Смешно, что про паркера выпустили только 2 части и все, уже на второй план его. В той же линейке аркхем было 4 части про гг и было уже +/- логично с ним попрощаться, ибо много чего прошли данным героем. Понятно, что рокстеди теперь продолжение внятное не смогут сделать скорее всего (отряд самоубийц не считаю продолжением).
оо, отлично жду
главное чтобы опять не делали на пк только через год