Актёр озвучки Питера Паркера намекнул на будущее своего персонажа в Marvel's Spider-Man 3

Несмотря на финал Spider-Man 2, он не исчезнет из третьей части игры. Об этом рассказал Юрий Ловенталь, актер озвучки Питера в играх Insomniac Games, во время интервью для The Direct на MultiCon.

Я мало что могу сказать об этой игре, но вы каким-то образом натолкнулись на единственную вещь, на которую я могу ответить, и это то, что да, Питер не исчез. Он будет участвовать в следующей игре и не просидит на диване всю игру, я обещаю.

По словам Ловенталя, Питер не просто «ляжет на диван», а будет ключевой частью сюжета в Spider-Man 3. Хотя основной защитник Нью-Йорка теперь Майлз Моралес, новая угроза или личные обстоятельства наверняка заставят Паркера вернуться в бой.

Insomniac Games пока не объявила дату выхода Spider-Man 3, но франшиза остается одной из главных для PS5, так что новости о продолжении — лишь вопрос времени.