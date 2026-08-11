Игра Marvel's Spider-Man 3 появилась в базе данных IMDb

После выхода Marvel's Wolverine, релиз которого запланирован на 15 сентября, Insomniac Games, как ожидается, вернётся к работе над игрой про Человека-паука. Действительно, ходят слухи о разработке третьей игры серии Marvel's Spider-Man.

На X пользователь заметил, что Marvel's Spider-Man 3 теперь указана на сайте IMDb Pro и в базе данных IMDb. Это, вероятно, позволит профессионалам киноиндустрии добавить игру в свои онлайн-резюме, если они работают над ней. Это также может быть признаком того, что новая часть находится в активном производстве, а не на стадии подготовки.

Конечно, нам придётся дождаться официального объявления от PlayStation и Insomniac Games, чтобы с уверенностью сказать, что Marvel’s Spider-Man 3 действительно находится в работе.