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Marvel's Spider-Man 3 2028 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
6.9 92 оценки

Игра Marvel's Spider-Man 3 появилась в базе данных IMDb

monk70 monk70

После выхода Marvel's Wolverine, релиз которого запланирован на 15 сентября, Insomniac Games, как ожидается, вернётся к работе над игрой про Человека-паука. Действительно, ходят слухи о разработке третьей игры серии Marvel's Spider-Man.

На X пользователь заметил, что Marvel's Spider-Man 3 теперь указана на сайте IMDb Pro и в базе данных IMDb. Это, вероятно, позволит профессионалам киноиндустрии добавить игру в свои онлайн-резюме, если они работают над ней. Это также может быть признаком того, что новая часть находится в активном производстве, а не на стадии подготовки.

Конечно, нам придётся дождаться официального объявления от PlayStation и Insomniac Games, чтобы с уверенностью сказать, что Marvel’s Spider-Man 3 действительно находится в работе.

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37
Комментарии:  37
Ваш комментарий
Большая Флейта

Главным противником будет холодильник

33
Mr. Frosty
Игра Marvel's Spider-Man 3 появилась в базе данных IMDb

Miles Morales 4

13
Black3D

Появится третий паук. Мексиканец или китаец.

8
Carissa7517

Лучше бы после росомахи про венома сделали игру, а эта полюбому будет про майлза, который, я думаю, мало кому интересен

6
maximus388

Неудивительно и ожидаемо. После оглушительного успеха фильма темнить нет смысла. Наверняка будет стартовым экзом и систем-сэллером ПС6.

6
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