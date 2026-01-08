Insomniac Games: новости о Marvel's Spider-Man 3 появятся лишь после выхода Marvel's Wolverine

Студия Insomniac Games официально заявила, что на данный момент разработчики не готовы делиться какой-либо информацией о Marvel's Spider-Man 3. Соответствующее сообщение было опубликовано в ходе сессии вопросов и ответов в социальных сетях.

Причиной такого решения является полная концентрация команды на создании Marvel's Wolverine. Как пояснили авторы, новости о Marvel's Spider-Man 3 появятся не раньше, чем будет завершена работа над проектом про Росомаху. Таким образом, похоже, что фанатам придется ждать анонса как минимум до 2027 года.

При этом из ранее утекших документов стало известно, что третья часть о Человеке-пауке не только запланирована, но и находится в активной разработке.

Согласно внутреннему расписанию студии, датированному 2023 годом, релиз Spider-Man 3 ожидается не ранее осени 2028 года. В свою очередь Marvel's Wolverine выйдет осенью 2026 года.