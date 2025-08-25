ЧАТ ИГРЫ
Marvel's Spider-Man 3 2028 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
6.8 67 оценок

Наджи Джетер, исполнитель Майлза Моралеса, намекнул, что в Marvel's Spider-Man 3 не будет ужасного костюма "Адидас"

AceTheKing AceTheKing

Наджи Джетер, исполнитель роли Майлза Моралеса во франшизе Marvel's Spider-Man, поделился некоторыми мыслями касательно Marvel's Spider-Man 3 - хоть игра и не анонсирована официально, не секрет, что Insomniac Games уже работает над ней.

Джетер считает, что в третьей части у Майлза не будет ужасного костюма "Адидас", который раскритиковали многие игроки, сочтя его дизайн ужасным и не подходящим для Человека-паука - актёру этот костюм тоже не нравится.

Джетер намекнул, что в триквеле Майлз будет представлен в своём классическом образе, что не может не радовать.

Комментарии: 4
Merelone

Будет ужасный костюм "Найк"

vvvjust

Два самых лучших костюма в игре, с ними и гонял всю нг+

Razyobchenko
намекнул, что в Marvel's Spider-Man 3 не будет ужасного костюма "Адидас"

И желательно его самого. Как и игры.

Serj77777

Ха-ха-ха,но зато причёска не мнётся и всегда можно накинуть капюшон,чтобы стать Гангста-пауком.)