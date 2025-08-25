ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Marvel's Spider-Man 3 2028 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
6.8 67 оценок

По словам Юрия Ловенталя, Карнаж точно появится в Marvel's Spider-Man 3

AceTheKing AceTheKing

Юрий Ловенталь, исполнитель роли Питера Паркера во франшизе Marvel's Spider-Man, на Fan Expo Canada ответил одному из фанатов на вопрос касательно появления Карнажа в Marvel's Spider-Man 3. Дальнейший текст содержит спойлеры к Marvel's Spider-Man 2.

В Marvel's Spider-Man 2 есть побочная сюжетная линия под названием "Пламя", связанная с культом. В конце побочного задания выясняется, что главой культа был Клетус Кэссиди, которому удаётся сбежать с частью Симбиота. Кэссиди при этом говорит, что собирается устроить "резню".

По словам Ловенталя, он не имеет право делиться конкретными деталями триквела, тем не менее, он намекнул, что Карнаж определенно появится в игре:

Ничего не могу сказать, но...они определённо что-то замышляют.
8
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Madiark

А нигер моралес ?

3
AlexFoRestor

Расист?

2
Lesak

Вот это секрет, а мы бы и не догадались.

1
BewitchingBaron

Карнаж - это же Лис - Воздушный пират из "Чудеса на виражах", чо он там то забыл

1
KeyMaelorin

В веноме аддон пусть появится сначала. Если конечно не отменили.

Wolfenstein

а Кураж не появится ? об нем тоже мультфильм есть

vvvjust

Шок! Контент изначально планировавшийся как длс для второго паука будет в третьей части...

MrX11

Вы тоже прочитали как КРИНЖ?