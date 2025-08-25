По словам Юрия Ловенталя, Карнаж точно появится в Marvel's Spider-Man 3

Юрий Ловенталь, исполнитель роли Питера Паркера во франшизе Marvel's Spider-Man, на Fan Expo Canada ответил одному из фанатов на вопрос касательно появления Карнажа в Marvel's Spider-Man 3. Дальнейший текст содержит спойлеры к Marvel's Spider-Man 2.
В Marvel's Spider-Man 2 есть побочная сюжетная линия под названием "Пламя", связанная с культом. В конце побочного задания выясняется, что главой культа был Клетус Кэссиди, которому удаётся сбежать с частью Симбиота. Кэссиди при этом говорит, что собирается устроить "резню".
По словам Ловенталя, он не имеет право делиться конкретными деталями триквела, тем не менее, он намекнул, что Карнаж определенно появится в игре:
Ничего не могу сказать, но...они определённо что-то замышляют.
А нигер моралес ?
Расист?
Вот это секрет, а мы бы и не догадались.
Карнаж - это же Лис - Воздушный пират из "Чудеса на виражах", чо он там то забыл
В веноме аддон пусть появится сначала. Если конечно не отменили.
а Кураж не появится ? об нем тоже мультфильм есть
Шок! Контент изначально планировавшийся как длс для второго паука будет в третьей части...
Вы тоже прочитали как КРИНЖ?