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Marvel's Spider-Man 3 2028 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
6.8 30 оценок

Разработчики неофициального ПК-порта Marvel's Spider-Man 2 смогли запустить Marvel's Spider-Man 3

monk70
Новости

Команда моддеров, стоящая за неофициальным портом Marvel’s Spider-Man 2 на ПК, сумела запустить раннюю сборку Marvel’s Spider-Man 3 на ПК. Это может показаться безумным, но это правда, и ниже вы можете найти первые скриншоты из нее.

Теперь, для тех, кто не знает, часть очень ранней сборки Marvel’s Spider-Man 3 была включена в огромную утечку Insomniac. И, к удивлению всех, бразильской команде моддеров удалось создать играбельную версию игры на ПК.

Обратите внимание, что это очень ранняя сборка, в которой отсутствует множество миссий и функций. Как вы также увидите на следующих скриншотах, в также присутствует множество заглушек. Так что не ждите от нее многого. Тем не менее, эти ранние скриншоты могут заинтересовать некоторых фанатов Человека-паука.

Ирония в том, что Insomniac пока официально не анонсировала эту третью часть своей серии Spider-Man. Мало того, мы все знаем, что Marvel’s Spider-Man 3 сначала выйдет только на консолях Sony. Но вот уже есть прототип, работающий на ПК.

Согласно слитым документам, Sony планировала выпустить Marvel’s Spider-Man 2 на ПК в 2025 финансовом году. Таким образом, будет интересно узнать, когда — и выйдет ли вообще — Spider-Man 2 на ПК. Прямо сейчас неофициальный порт Marvel’s Spider-Man 2 на ПК находится в довольно неплохом состоянии.

5
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Спектр Зис

Это же Майлз..................................................АБАС.

6
Ellie Williams

3-я часть выйдет только в 28 году а они уже запускают

3
Олег Фамилия

Женщина павук?

1
Русик_96

lf

0
KleptomaniacalAlbert

интересно остались ли еще те кто не смотрел обзор сумочкина?

-3
Rimasted

Кого?

4
Unicorling

Я знаю только Фёдора Сумкинса

0
IbruhmanI

Кто это?

1
KleptomaniacalAlbert IbruhmanI

обзор на паука второго он сделал! канал называется Sumochkin production, конечно он не всем зайдет, но все по факту об игре рассказал!

-4
Rimasted

Подождите... У спайдера есть грудь. Неужто Мэри Джейн всё таки убила Питера, выпила его кровь и стала Spider-Woman.

-3
JustA_NiceGuy

Калоеды будут и в этот билд играть?

-6
Darklega

Ну сам попробуй почти с нуля делать без багов и фризов

0