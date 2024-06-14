Разработчики неофициального ПК-порта Marvel's Spider-Man 2 смогли запустить Marvel's Spider-Man 3

Команда моддеров, стоящая за неофициальным портом Marvel’s Spider-Man 2 на ПК, сумела запустить раннюю сборку Marvel’s Spider-Man 3 на ПК. Это может показаться безумным, но это правда, и ниже вы можете найти первые скриншоты из нее.

Теперь, для тех, кто не знает, часть очень ранней сборки Marvel’s Spider-Man 3 была включена в огромную утечку Insomniac. И, к удивлению всех, бразильской команде моддеров удалось создать играбельную версию игры на ПК.

Обратите внимание, что это очень ранняя сборка, в которой отсутствует множество миссий и функций. Как вы также увидите на следующих скриншотах, в также присутствует множество заглушек. Так что не ждите от нее многого. Тем не менее, эти ранние скриншоты могут заинтересовать некоторых фанатов Человека-паука.

Ирония в том, что Insomniac пока официально не анонсировала эту третью часть своей серии Spider-Man. Мало того, мы все знаем, что Marvel’s Spider-Man 3 сначала выйдет только на консолях Sony. Но вот уже есть прототип, работающий на ПК.

Согласно слитым документам, Sony планировала выпустить Marvel’s Spider-Man 2 на ПК в 2025 финансовом году. Таким образом, будет интересно узнать, когда — и выйдет ли вообще — Spider-Man 2 на ПК. Прямо сейчас неофициальный порт Marvel’s Spider-Man 2 на ПК находится в довольно неплохом состоянии.