Marvel's Spider-Man: Miles Morales 12.11.2020
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ПК-версия Marvel's Spider-Man: Miles Morales получила обновление 2.516.0.0 с оптимизацией ЦП для процессоров Intel

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monk70
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Nixxes Software выпустила новый патч для ПК-версии Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Согласно примечаниям к выпуску, эти исправления обеспечивают оптимизацию процессора для некоторых процессоров Intel.

Кроме того, эти последние обновления позволяют игрокам на ПК использовать адаптивную обратную связь триггера DualSense через ввод Steam, улучшают поддержку Bluetooth для контроллеров DualShock и DualSense и обновляют Intel XeSS до версии 1.1.

Как всегда, Steam загрузит эти исправления при следующем запуске своего клиента.

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