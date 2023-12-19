Продажи Marvel's Spider-Man: Miles Morales превысили 10,2 миллиона копий

Недавняя утечка информации из Insomniac раскрыла несколько игр, которые разработчик запланировал на ближайшие годы, включая несколько игр про Человека-паука, игры про Людей Икс вслед за игрой про Росомаху, новую игру Ratchet and Clank, а также новый IP. Кроме того, утечка также раскрыла бюджеты разработки и цифры продаж ряда игр студии.

Согласно утечке, которой поделились на Reddit, продажи Marvel's Spider-Man: Miles Morales превысили 10,2 миллиона экземпляров по всему миру на всех платформах. Бюджет игры составил 156 миллионов долларов, а выручка превысила 260 миллионов долларов, что позволило получить прибыль в размере 104 миллионов долларов при 122 % рентабельности инвестиций.

Аналогичные данные приведены и для Marvel's Spider-Man Remastered, продажи которой превысили 4 миллионов копий и принесла прибыль в размере 11 миллионов долларов, что составляет 48 % от общих затрат в 39 миллионов долларов. Утечка также содержит подробности о бюджете и продажах Ratchet and Clank: Rift Apart, а также прогнозируемый бюджет и продажи Marvel's Spider-Man 3 и Marvel's Wolverine.

Последний раз Sony предоставляла данные о продажах Marvel's Spider-Man: Miles Morales еще в начале 2021 года, когда игра разошлась тиражом более 4,1 миллиона копий. Ранее в июне этого года стало известно, что серия Marvel's Spider-Man в совокупности продалась тиражом более 33 миллионов копий, хотя конкретные данные по продажам отдельных игр не были предоставлены.