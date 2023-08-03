10 000 рублей: в "М.Видео" открылись предзаказы Marvel's Spider-Man 2

В магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» открылись предзаказы физических изданий Marvel's Spider-Man 2, их стоимость — 9999 рублей. Диски привезут из Австрии к 20 ноября — ровно через месяц после релиза.

Ранее Spider-Man 2 подорожала в турецком PS Store почти в два раза. Теперь за стандартное издание игры придется отдать 1499 лир (5200 рублей по текущему курсу ЦБ без НДС) вместо 799 лир (2800 рублей), а за расширенное издание — 1699 лир (5900 рублей) вместо 899 лир (3100 рублей).

Marvel’s Spider-Man 2 выйдет 20 октября 2023 года эксклюзивно на PlayStation 5. Игру полностью переведут на русский язык.