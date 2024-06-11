18 июня Marvel's Spider-Man 2 получит обновление с новыми костюмами

Для Marvel's Spider-Man 2 выходит новое бесплатное обновление, которое добавляет восемь новых костюмов, включая новые дизайны и возвращающиеся любимые костюмы из предыдущих игр. Это обновление, которое выйдет 18 июня, также отвечает некоторым запросам сообщества и добавляет улучшения стабильности в игру.
Четыре новых костюма созданы в сотрудничестве с Колмом Диллейном, он же KidSuper, и некоторыми специальными гостями. Новые костюмы, разделенные поровну между Пауками, были созданы с нуля KidSuper, Вини-младшим, Ландо Норрисом и Риной Саваямой.
Новое обновление исправляет стабильность игры и отвечает на некоторые запросы игроков, такие как возможность переноса навыков перекрещивания и парирования с Симбиота на Паучьи руки и наоборот.
Хочу Sensational Spider-Man's Suit! или Chasm Suit или костюм с земли 32943 и порофлить костюм паучка с земли TRM816
Земля TRM816
Земля 32943
Chasm
Sensational Spider-Man's
И самый эпишный:
еще больше никому ненужных костюмов. там из всей пачки юзабельны буквально несколько штук, остальные это аляповато-цветастое убожество
Почему это ненужных , для разнообразия что-то новое, что в этом плохого .
Особено костюм в 5 фпс. Неужели с ним кто то играет
просто не вижу смысла клепать костюмы тупо ради количества. типа ну пусть для разнообразия будет еще несколько костюмов которые игроки не будут использовать
5 фпс можно в настройках отключить
Я так и знал, что они вернут старые костюмы, но новые... почему они такие уродские?
Отлично к 2025 году для pc версии ещё что-то могут добавить , так что ожидания того стоят .
Официально? Я думал тут в основном новости про ПК
Ключевое слово исправляет* а не улучшает. Все мы знаем как сейчас SJW исправляет игры. Поэтому ждем больше мыла и меньше фотореализма.