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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.5 802 оценки

18 июня Marvel's Spider-Man 2 получит обновление с новыми костюмами

monk70
Новости

Для Marvel's Spider-Man 2 выходит новое бесплатное обновление, которое добавляет восемь новых костюмов, включая новые дизайны и возвращающиеся любимые костюмы из предыдущих игр. Это обновление, которое выйдет 18 июня, также отвечает некоторым запросам сообщества и добавляет улучшения стабильности в игру.

Четыре новых костюма созданы в сотрудничестве с Колмом Диллейном, он же KidSuper, и некоторыми специальными гостями. Новые костюмы, разделенные поровну между Пауками, были созданы с нуля KidSuper, Вини-младшим, Ландо Норрисом и Риной Саваямой.

Новое обновление исправляет стабильность игры и отвечает на некоторые запросы игроков, такие как возможность переноса навыков перекрещивания и парирования с Симбиота на Паучьи руки и наоборот.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Mazaxati

Хочу Sensational Spider-Man's Suit! или Chasm Suit или костюм с земли 32943 и порофлить костюм паучка с земли TRM816

Земля TRM816

Земля 32943

Chasm

Sensational Spider-Man's

И самый эпишный:

1
BoT_TaK_BoT

еще больше никому ненужных костюмов. там из всей пачки юзабельны буквально несколько штук, остальные это аляповато-цветастое убожество

0
Jokernet

Почему это ненужных , для разнообразия что-то новое, что в этом плохого .

1
Ivan Nevaжno

Особено костюм в 5 фпс. Неужели с ним кто то играет

-2
BoT_TaK_BoT Jokernet

просто не вижу смысла клепать костюмы тупо ради количества. типа ну пусть для разнообразия будет еще несколько костюмов которые игроки не будут использовать

0
Vinzed Ivan Nevaжno

5 фпс можно в настройках отключить

1
RPG fan of games

Я так и знал, что они вернут старые костюмы, но новые... почему они такие уродские?

0
Jokernet

Отлично к 2025 году для pc версии ещё что-то могут добавить , так что ожидания того стоят .

-1
Ivan Nevaжno

Официально? Я думал тут в основном новости про ПК

-2
BossyBat
Новое обновление исправляет стабильность игры

Ключевое слово исправляет* а не улучшает. Все мы знаем как сейчас SJW исправляет игры. Поэтому ждем больше мыла и меньше фотореализма.

-3