35% выручки Marvel's Spider-Man 2 пришлось на диски - аналитик объяснил, зачем Sony отказывается от них

Marvel’s Spider-Man 2 принесла около $1,2 млрд валовой выручки, причем 35% этой суммы пришлось на физические копии. Такие оценки приводит Рис Эллиот, аналитик компании Alinea Analytics. Эти цифры заставляют усомниться в объяснении Sony, которая связывает отказ от дисков прежде всего с растущей популярностью цифровых игр.

Для сравнения, у других крупных эксклюзивов PlayStation доля физических продаж также оказалась высокой. Ghost of Yotei заработала около $400 млн, из которых 37,6% пришлось на диски. Astro Bot принесла $275 млн, а доля физических копий составила 46,8%. У Death Stranding 2 из $129 млн выручки на диски пришлось 41,8%.

При этом речь идет именно о выручке, а не количестве проданных копий. Ранее в подобных отчетах чаще учитывалось количество экземпляров, поэтому показатели могли выглядеть совершенно иначе. Кроме того, Alinea Analytics рассматривает преимущественно крупные одиночные игры, аудитория которых чаще выбирает физические издания.

По мнению Риса Эллиота, настоящая причина отказа Sony от дисков заключается не только в предпочтениях игроков. Физическая копия приносит компании меньше денег: часть суммы забирают магазины, а Sony также приходится оплачивать производство и распространение дисков.

Цифровая продажа гораздо выгоднее — компания получает большую часть выручки непосредственно через собственную экосистему. Кроме того, полный переход на цифру дает Sony больше контроля над рынком и практически убирает возможность перепродажи игр между игроками.