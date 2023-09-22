Актер, играющий Питера Паркера в Marvel's Spider-Man 2, ответил на разногласия по поводу нового облика своего персонажа ©

Пользователи PlayStation 5 могут от души порадоваться: после эффектного анонса теперь уже точно известно, что разработка Marvel's Spider-Man 2 завершена, а это значит, что 20 октября мы получим игру в полном объеме и без каких-либо задержек. А еще это говорит о том, что раскрутка игры пошла полным ходом, в том числе и с участием актеров, играющих в ней.

В этой связи Юрий Ловенталь, исполнитель роли Питера Паркера в саге, рассказал об изменениях лица персонажа в ремастер-версии, вышедшей на PS5, поскольку именно это лицо осталось без изменений как в спин-оффе Майлза Моралеса, так и в сиквеле, так как Питер в ряде превью появлялся без маски. Первопричиной этого стало то, что новая модель внешне больше похожа на Юрия Ловенталя, что значительно упростило лицевую анимацию, что, впрочем, не помешало подвергнуть студию жесткой критике.

Причиной критики стало то, что многие не могли привыкнуть к новому лицу, утверждая, что изменения были слишком радикальными, и даже обвиняя студию в том, что она взяла модель, более похожую на Тома Холланда (оригинал был больше похож на Эндрю Гарфилда). В ответ на это в интервью самого Ловенталя спросили, сколько времени ему понадобилось, чтобы привыкнуть к новому лицу, и он дал самый неожиданный ответ - мгновенно.

По его словам, как только ему сообщили об изменении, он принял его, хотя и добавил, что устал говорить об этом, поскольку считает, что все уже сказано. И хотя найдутся люди, которые в конце концов смирятся с этим, он благодарен им за эти комментарии, поскольку это означает, что его героя заметили, что для него как для актера уже является своеобразным комплиментом.

В остальном напоминаем, что Marvel's Spider-Man 2 выйдет 20 октября на PS5