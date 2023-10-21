Актер Marvel's Spider-Man 2 не согласен с тем, что Веном - главный враг Питера Паркера

Веном, благодаря своим схожим с Человеком-пауком, вполне мог бы считаться настоящим врагом Питера Паркера. Только вот, по словам Юрия Ловенталя, это место злодея уже занято другим персонажем.

В интервью GamesRadar исполнитель роли Питера Паркера (Человека-паука) в Marvel's Spider-Man 2 поделился неожиданным заявлением о том, кому же все-таки предстоит стать супротивником героя. По его словам, и симбионт, и Доктор Осьминог, и Зеленый Гоблин, и другие отлично справляются со своей ролью, но на роль главного антагониста не тянут.

По словам Ловенталя, он всегда любил и защищал Джонатана Онна,так же известного как суперзлодей Пятно — главного антагонист анимационного мультфильма "Человек-паук: Паутина вселенных" и его предстоящем продолжении. В комиксах он также связан с аркой "Сорвиголова" и привлекает внимание тем, что открывает небольшие межпространственные порталы для перемещения на большие расстояния.

Один из злодеев, которого я всегда любил и защищал в играх с самого начала, - это Пятно. Я спрашивал: " А можно ли ввести в игру [продолжение] Пятно?". А потом, в итоге, он появляется в мультфильме ["Человек-паук: Паутина вселенных"], так что мне как бы досталось лучшее из двух миров.

Ранее Ловенталь говорил о том, что галерея злодеев Человека-паука уступает только галерее Бэтмена, и продолжал утверждать, что "это одни из самых запоминающихся злодеев". Но поразмыслив, Ловенталь сделал второй, еще более неожиданный выбор.

Я говорю это сейчас в шутку, потому что чувствую себя полным кретином, когда говорю это, но главный злодей Питера - это... он сам", - сказал актер. "Это чувство вины, его неуверенность в себе, и он избивает себя гораздо сильнее, чем любой злодей.

Когда речь зашла о главном злодее его собственного сиквела и, возможно, самом узнаваемом злодее Спайди, Ловенталь признался, что у него не так уж много общего с Веномом:

Я имею в виду, что все любят Венома. Забавно, поскольку я рос и читал комиксы о Человеке-пауке не тогда, когда Веном был популярен. Поэтому я знаю, что Веном очень важен для многих людей, но, возможно, для меня это не так важно, потому что я влюбился в Человека-паука гораздо раньше, чем появился Веном.