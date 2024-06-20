Актер, озвучивший Венома в Marvel's Spider-Man 2, намекнул на возможную новую игру с Юрием Ловенталем

Тони Тодд, актер, который озвучил Венома в Marvel's Spider-Man 2, возможно, анонсировал новый совместный проект с Юрием Ловенталем, который в свою очередь играет легендарного "Человека паука" в супергеройской франшизе Insomniac Games.
Вчера, когда Тодд появился в сети X, он сначала поздравил Ловенталя с днем рождения, а затем добавил: " Уже есть 2 больших проекта на счету".
Хотя Insomniac Games пока ничего не анонсировала, в прошлом году стало известно, что студия работает над Venom: Lethal Protector, спин-оффа, который по масштабам будет схож с Spider-Man: Miles Morales. Как вариант, Веном и Человек-паук могут появиться вместе в Marvel's Wolverine, следующей крупной игре Insomniac.
Что же касается самой Marvel's Spider-Man 2, то для игры уже вышло новое обновление, в рамках которого появились новые наряды и были внесены различные исправления.
В прошлом году компания Insomniac Games подверглась масштабной хакерской атаке, что повлекло за собой утечку в сеть информации о ряде грядущих проектов, среди которых пока неанонсированная Marvel's Spider-Man 3.
После второй части нахрен надо // Алексей Кармадонов