Альтернативные костюмы Питера и Майлза из Spider-Man 2 попали на обложки Marvel Comics

В Marvel's Spider-Man 2 будет представлено множество костюмов как для Питера Паркера, так и для Майлза Моралеса. Компания Marvel Comics представила серию обложек костюмов, на которых можно удивить некоторыми из новых костюмом которые появятся в сиквеле.
Данные варианты обложек с изображением героев Marvel's Spider-Man 2 будут выпущены в рамках таких изданий, как The Amazing Spider-Man, Venom и Miles Morales: Spider-Man. На каждой из десяти обложек будет представлен один из новых костюмов игры. Посмотреть все десять обложек можно в галерее ниже:
Ожидается, что первый из комиксов с игровой обложкой по франшизе Marvel's Spider-Man выйдет 8 ноября, а последний появится в конце декабря.
Релиз Marvel's Spider-Man 2 состоится 20 октября 2023 года на PlayStation 5.
На самом деле почти все костюмы выглядят необычно и самобытно. Мне нравится
реально ощущение, что костюмы делала нейросеть. это не значит, что игра прям будет хуже 1-ой части, но все таки
Всё пытаются продать мусор в Делюкс.
надеюсь эти костюмы не заменят какие либо,что были в прошлых частях.Сами костюмы такие себе как по мне,последний более менее как по мне и то,потому что напоминает костюм из ninja gaiden
Удивительно, насколько безвкусные и аляповатые почти все костюмы. Мрак просто. Реально будто нейросеть делала.