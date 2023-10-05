Альтернативные костюмы Питера и Майлза из Spider-Man 2 попали на обложки Marvel Comics ©

В Marvel's Spider-Man 2 будет представлено множество костюмов как для Питера Паркера, так и для Майлза Моралеса. Компания Marvel Comics представила серию обложек костюмов, на которых можно удивить некоторыми из новых костюмом которые появятся в сиквеле.

Данные варианты обложек с изображением героев Marvel's Spider-Man 2 будут выпущены в рамках таких изданий, как The Amazing Spider-Man, Venom и Miles Morales: Spider-Man. На каждой из десяти обложек будет представлен один из новых костюмов игры. Посмотреть все десять обложек можно в галерее ниже:

Ожидается, что первый из комиксов с игровой обложкой по франшизе Marvel's Spider-Man выйдет 8 ноября, а последний появится в конце декабря.

Релиз Marvel's Spider-Man 2 состоится 20 октября 2023 года на PlayStation 5.