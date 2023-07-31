Аналитики прогнозируют рекордные продажи Marvel's Spider-Man 2

Уже в этом году состоится релиз долгожданного продолжения Marvel's Spider-Man от Sony и Insomniac Games. Несмотря на кризисное состояние рынка и такого конкурента, как Starfield, супергеройский экшен про Паука обещает побить все рекорды по продажам. Аналитики уже сейчас предрекают Marvel's Spider-Man 2 хорошие стартовые показатели, которые будут только расти.
Аналитики игровой индустрии более чем уверены в успешном запуске Marvel's Spider-Man 2. Они пришли к такому выводу после первичного анализа рынка и активности в сообществе геймеров. Официально Sony не раскрывает количество предзаказов игры, поэтому аналитики обратили внимание на информацию от крупнейших торговых сетей. Во многих магазинах предзаказы Marvel's Spider-Man 2 пользуются крайне высоким спросом, хотя до официального выхода игры еще несколько месяцев.
Также аналитики отметили рекордное количество просмотров на трейлерах Marvel's Spider-Man 2. Согласно их подсчетам, первый трейлер экшена собрал около 30 миллионов просмотров, геймплей игры посмотрели больше 28 миллионов пользователей, а сюжетный ролик набрал почти 20 миллионов. Такую активность деятели индустрии называют рекордной для игры от Sony. У Marvel's Spider-Man 2 есть все шансы стать самым успешным релизом компании.
Релиз Marvel's Spider-Man 2 состоится 20 октября на PS5.
А мне кажется это будет почти тоже самое что и первая часть.. Недавно прошел на PC после запустил продолжение miles morales хватило на 2 часа вышел и удалил, что то подсказывает что и 2 часть несильно будет отличатся, а если так то нафиг она тогда нужна. )
miles morales по сути длс, а продавали как целую игру, где то час поиграл и снёс скукатория
конкурент, как Starfield как бы выходит по подписочной модели. А значит на некоторых платформах покупать его не будут, что не делает его конкурентом.
Нда. Сони даже напрягаться не приходится) Выпускай себе одни и те же игры с новым сюжетом и в ус не дуй)
Автор в очередной раз выдал этот бред про конкуренцию между Marvel's Spider-Man 2 и Starfield 🤦🏻♂️. У этих игр разная аудитория на разных платформах, какой на фиг конкурент?!