Аналитики прогнозируют рекордные продажи Marvel's Spider-Man 2 ©

Уже в этом году состоится релиз долгожданного продолжения Marvel's Spider-Man от Sony и Insomniac Games. Несмотря на кризисное состояние рынка и такого конкурента, как Starfield, супергеройский экшен про Паука обещает побить все рекорды по продажам. Аналитики уже сейчас предрекают Marvel's Spider-Man 2 хорошие стартовые показатели, которые будут только расти.

Аналитики игровой индустрии более чем уверены в успешном запуске Marvel's Spider-Man 2. Они пришли к такому выводу после первичного анализа рынка и активности в сообществе геймеров. Официально Sony не раскрывает количество предзаказов игры, поэтому аналитики обратили внимание на информацию от крупнейших торговых сетей. Во многих магазинах предзаказы Marvel's Spider-Man 2 пользуются крайне высоким спросом, хотя до официального выхода игры еще несколько месяцев.

Также аналитики отметили рекордное количество просмотров на трейлерах Marvel's Spider-Man 2. Согласно их подсчетам, первый трейлер экшена собрал около 30 миллионов просмотров, геймплей игры посмотрели больше 28 миллионов пользователей, а сюжетный ролик набрал почти 20 миллионов. Такую активность деятели индустрии называют рекордной для игры от Sony. У Marvel's Spider-Man 2 есть все шансы стать самым успешным релизом компании.

Релиз Marvel's Spider-Man 2 состоится 20 октября на PS5.