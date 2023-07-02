Анонсирован эксклюзивный постер для предстоящей Marvel's Spider-Man 2

Художник Томер Ханука создал постер Mondo для игры Marvel’s Spider-Man 2, который будет доступен исключительно на мероприятии San Diego Comic-Con 2023. На плакате, выпущенном ограниченным тиражом, изображены Питер Паркер и Майлз Моралес, объединившиеся для борьбы со злодеем Веномом. Постер будет доступен на сайте Mondo на SDCC в четверг, 20 июля. Его стоимость составит $85, а для покупки будет доступно всего 215 экземпляров.

Игра Marvel’s Spider-Man 2 разработана Insomniac Games и выйдет на PS5 в октябре этого года. Сиквел станет продолжением нашумевшей игры Marvel’s Spider-Man 2018 года и ее спин-оффа Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 2020 года. В новом приключении можно будет играть как за Майлза, так и за Питера.