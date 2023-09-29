Авторы Marvel's Spider-Man 2 приготовили "историю полную сюрпризов" и предупредили остерегаться спойлеров ©

Вчера компания Sony приступила к рассылке пресс-копий к игре Spider-Man 2, а спустя 24 часа авторы предупредили остерегаться спойлеров.

Sony и Insomniac Games уверены в достойном качестве Marvel's Spider-Man 2 - японская корпорация уже вчера (за 22 дня до релиза) разослала пресс-копии, чтобы журналисты, среди прочих, могли ознакомиться с полной версией игры. У редакторов действительно есть много времени, чтобы прочувствовать всю историю и познакомиться с бонусным контентом. Но разработчики предупредили остерегаться спойлеров

По мере приближения к релизу в сети могут появиться спойлеры..... Мы приложили все усилия, чтобы создать историю, полную сюрпризов, поэтому будьте осторожны и помните о спойлерах. Пожалуйста, сохраните свежесть приключений для всех!

Недавно стало известно, что эмбарго на обзоры Spider-Man 2 спадет 16 октября, а полная версия игры выйдет четырьмя днями позже, 20 октября.