Авторы Marvel's Spider-Man 2 раскрыли несколько подробностей о Веноме ©

В эксклюзивном интервью Entertainment Weekly разработчики Insomniac Games представили новое официальное изображение Marvel's Spider-Man 2 с Веномом в главной роли, которое вы можете увидеть вот здесь, а также раскрыли новые сюжетные подробности, связанные с этим заклятым врагом.

Креативный директор Брайан Интихар рассказал о том, что в Marvel's Spider-Man 2 студия хотела предложить совершенно иной сюжет и темы, чем в предыдущей игре, и поэтому выбор мог пасть только на появление Венома и симбионта в жизнь Питера Паркера и Майлза Моралеса.

"Мы хотели попробовать что-то очень необычное, и я не думаю, что Доктор Осьминог может быть более необычным, чем Веном", - объясняет Интихар, - "Речь идет о власти, о силе, о вовлечении Питера в создание Венома. Думаю, именно это нас и привлекло".

Нарративный директор Джон Пакетт (Jon Paquette) также пояснил, что основной темой сюжета Marvel's Spider-Man 2 является "захват тьмой" и то, как симбионт изменит жизнь не только Питера Паркера, но и тех, кто его окружает.

"Одна из самых замечательных черт Человека-паука как персонажа заключается в том, что ему всегда приходится идти на жертвы", - сказал Пакетт. "Симбионт дает много материала, так сказать, с этой точки зрения".

Эта история о том, что происходит, когда тьма берет верх. Симбионт воздействует не только на Питера.Это близкие и родные, окружающие носителя, которым приходится видеть, что происходит с человеком, которого они любят. Из этого можно извлечь много драматизма.

Старший художник-постановщик Джасинда Чу, в свою очередь, рассказала, что некоторые детали сюжета оказали непосредственное влияние на дизайн Венома, например, символ паука на его груди.

Одна из проблем, с которой мы столкнулись во время производства, заключалась в следующем: как много Веном говорит? Я помню, как в самом начале мы делали концепты Венома и спрашивали: "У него есть губы? Смеется ли он? Улыбается ли он? Хмурится ли он?". Это тонкая грань между тем, чтобы сделать это существо пугающим и устрашающим, но в то же время, я думаю, легко узнаваемым.

"Для нас Веном - это носитель плюс симбионт", - добавляет Интихар, - "Невозможно получить Венома, не имея отношения к ним обоим". Тони Тодд (актер, играющий этого персонажа, - прим. ред.) олицетворяет эту связь. Я думаю, что, если не считать всего остального, кастинг Тони позволил нам чувствовать себя более уверенно в визуальном оформлении персонажа".

Напомним, что Marvel's Spider-Man 2 будет доступна эксклюзивно для PS5 с 20 октября 2023 года. Более подробная информация об игре может появиться уже завтра, так как запланирована панель San Diego Comic-Con, полностью посвященная игре.