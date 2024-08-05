Авторы ПК-версии Marvel's Spider-Man 2 раздели Мэри Джейн и собираются полностью изменить её внешность

Благодаря энтузиастам из Бразилии в открытом доступе уже давно находится играбельная версия Marvel's Spider-Man 2, хотя официально экшен доступен только на консолях PlayStation 5. Авторы фанатского порта продолжают работать над его улучшением и недавно успешно реализовали в игре поддержку пользовательских модификаций. Долгое время им удавалось через моды только заменять костюмы Человека-Паука, но теперь они наконец-то научились редактировать текстуры и модели других персонажей. В результате появилась модификация для Marvel's Spider-Man 2, которая оголяет Мэри Джейн.
Как отмечают авторы мода, раздеть мисс Уотсон было непростой задачей в отличие от других игр. У девушки отсутствовали базовые текстуры, кроме того, файлы оригинальной игры устроены таким образом, чтобы сделать любые манипуляции с моделями героев очень неудобными. Фактически разработчикам пришлось заново отрисовывать модель героини с переделанной структурой. Скачать мод можно бесплатно с нашего сайта.
На простом обнажающем моде авторы останавливаться не собираются. Разработчики считают, что дизайн героини вышел "разочаровывающим", поэтому они хотят его полностью изменить. Им удалось обнаружить наброски одного из ранних дизайнов героини, который ближе к комиксам. Именно его хотят повторить авторы и добавить в одном из обновлений ПК-версии Marvel's Spider-Man 2.
Правильно делают, игровую модель опять изуродовали в угоду повесточке.
Они тут немного перепутали с другой Уотсон.
(Эммой)
И правда, есть что-то.
Ну это БАЗА.
мод на сиджея ждём)))
Вот это по-боярски. Будь игра изначально на ПК, уже давно бы и нюдсы были на любой вкус, и внешка от Зендаи до Кирстен Данст. Консольщикам Мои соболезнования.
Ох уж умельцы, и под пк портировали, и Мэри изменят, одни только плюсы)
голая моделька есть? для ознакомления😏 // Mikhail Tsyganov
в файлы зайди
Зачем это пугало раздели?
Внешность достаточно было бы изменить на первую часть, там она довольно неплохо получилась по сравнению с крокодилом из второй. // Иван Ростовский
нормальное управления на клавиатуру с мышью когда завезут
А что не так было с её внешкой?