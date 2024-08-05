Авторы ПК-версии Marvel's Spider-Man 2 раздели Мэри Джейн и собираются полностью изменить её внешность

Благодаря энтузиастам из Бразилии в открытом доступе уже давно находится играбельная версия Marvel's Spider-Man 2, хотя официально экшен доступен только на консолях PlayStation 5. Авторы фанатского порта продолжают работать над его улучшением и недавно успешно реализовали в игре поддержку пользовательских модификаций. Долгое время им удавалось через моды только заменять костюмы Человека-Паука, но теперь они наконец-то научились редактировать текстуры и модели других персонажей. В результате появилась модификация для Marvel's Spider-Man 2, которая оголяет Мэри Джейн.

Как отмечают авторы мода, раздеть мисс Уотсон было непростой задачей в отличие от других игр. У девушки отсутствовали базовые текстуры, кроме того, файлы оригинальной игры устроены таким образом, чтобы сделать любые манипуляции с моделями героев очень неудобными. Фактически разработчикам пришлось заново отрисовывать модель героини с переделанной структурой. Скачать мод можно бесплатно с нашего сайта.

Ранний дизайн Мэри Джейн

На простом обнажающем моде авторы останавливаться не собираются. Разработчики считают, что дизайн героини вышел "разочаровывающим", поэтому они хотят его полностью изменить. Им удалось обнаружить наброски одного из ранних дизайнов героини, который ближе к комиксам. Именно его хотят повторить авторы и добавить в одном из обновлений ПК-версии Marvel's Spider-Man 2.