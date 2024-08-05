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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.6 869 оценок

Авторы ПК-версии Marvel's Spider-Man 2 раздели Мэри Джейн и собираются полностью изменить её внешность

Gutsz
Новости

Благодаря энтузиастам из Бразилии в открытом доступе уже давно находится играбельная версия Marvel's Spider-Man 2, хотя официально экшен доступен только на консолях PlayStation 5. Авторы фанатского порта продолжают работать над его улучшением и недавно успешно реализовали в игре поддержку пользовательских модификаций. Долгое время им удавалось через моды только заменять костюмы Человека-Паука, но теперь они наконец-то научились редактировать текстуры и модели других персонажей. В результате появилась модификация для Marvel's Spider-Man 2, которая оголяет Мэри Джейн.

Как отмечают авторы мода, раздеть мисс Уотсон было непростой задачей в отличие от других игр. У девушки отсутствовали базовые текстуры, кроме того, файлы оригинальной игры устроены таким образом, чтобы сделать любые манипуляции с моделями героев очень неудобными. Фактически разработчикам пришлось заново отрисовывать модель героини с переделанной структурой. Скачать мод можно бесплатно с нашего сайта.

Ранний дизайн Мэри Джейн
Ранний дизайн Мэри Джейн

На простом обнажающем моде авторы останавливаться не собираются. Разработчики считают, что дизайн героини вышел "разочаровывающим", поэтому они хотят его полностью изменить. Им удалось обнаружить наброски одного из ранних дизайнов героини, который ближе к комиксам. Именно его хотят повторить авторы и добавить в одном из обновлений ПК-версии Marvel's Spider-Man 2.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Кей Овальд

Правильно делают, игровую модель опять изуродовали в угоду повесточке.

3
Бенедикт Вольфрамович

Они тут немного перепутали с другой Уотсон.

(Эммой)

2
Ой извините

И правда, есть что-то.

0
shurasick876

Ну это БАЗА.

1
USAROKSTARONE

мод на сиджея ждём)))

1
Ой извините

Вот это по-боярски. Будь игра изначально на ПК, уже давно бы и нюдсы были на любой вкус, и внешка от Зендаи до Кирстен Данст. Консольщикам Мои соболезнования.

1
taotahu1992

Ох уж умельцы, и под пк портировали, и Мэри изменят, одни только плюсы)

1
Пользователь ВКонтакте

голая моделька есть? для ознакомления😏 // Mikhail Tsyganov

0
Ellie Williams

в файлы зайди

0
Пользователь ВКонтакте

Зачем это пугало раздели?

Внешность достаточно было бы изменить на первую часть, там она довольно неплохо получилась по сравнению с крокодилом из второй. // Иван Ростовский

0
dimon10dd

нормальное управления на клавиатуру с мышью когда завезут

0
Alkatraz7N7

А что не так было с её внешкой?

0