Bend Studio, Sucker Punch и другие студии Sony поздравили Insomniac с релизом Marvel's Spider-Man 2

Долгожданное продолжение Marvel's Spider-Man от студии Insomniac Games уже доступно на PlayStation 5, и по этому случаю некоторые из студий Sony Interactive решили поздравить своих коллег при помощи праздничных иллюстраций.

Например, студия Bend опубликовала картинку, на котором видно, как два Человека-паука сопровождают Дикона Сент-Джона из Days Gone. А вот на другом изображении мы можем видеть Дзина Сакаи, главного героя Ghost of Tsushima, свисающего с веревки и держащего в руках пиццу в компании Питера Паркера и Майлза Моралеса.

"Поздравляем наших друзей из Insomniac Games с выходом Marvel's Spider-Man 2! Какой триумф! Нам не терпится защитить Нью-Йорк вместе с Питером и Майлзом!".