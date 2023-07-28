Боковые панели для консоли PS5 в стиле Marvel's Spider-Man 2 были распроданы за считанные минуты ©

Предварительные заказы на панели консоли Marvel's Spider-Man 2 Limited Edition с дизайном симбиота, вдохновленным игрой, были распроданы в пятницу всего через несколько минут после того, как они стали доступны для покупки на PlayStation Direct и в других магазинах. Клиенты, надеющиеся получить свой заказ через веб-сайт PlayStation, были помещены в виртуальную очередь с уведомлением следующего содержания:

«В настоящее время на наш сайт приходит большое количество клиентов. Мы прилагаем все усилия, чтобы вы могли разместить ваш предварительный заказ на комплект консоли Marvel’s Spider-Man 2, контроллер Dualsense и панели консоли».

Предварительные заказы на панели теперь указаны как «в настоящее время недоступны» на веб-сайте PlayStation Direct, который ограничивал один комплект панелей для консоли на семью из-за высокого спроса.

Другие предметы ограниченного выпуска, в том числе комплект консоли Marvel's Spider-Man 2 (599 долларов США) и беспроводной контроллер Marvel's Spider-Man 2 DualSense (79,99 долларов США), остаются доступными для предварительного заказа в участвующих розничных магазинах на момент публикации.