Большинство костюмов Marvel's Spider-Man 2 будут иметь несколько цветовых вариаций ©

Похоже, Marvel's Spider-Man 2 предложит геймерам огромный выбор в плане костюмов. Об этом рассказал креативный директор игры Брайан Интихар во время недавнего интервью, опубликованного на официальном сайте Marvel.

В ходе интервью Интихар подтвердил, что у игроков будет не только множество костюмов на выбор, но и многие из них будут иметь различные цветовые вариации:

«Для большинства костюмов у нас теперь есть эти цветовые вариации, впервые для индивидуальной настройки», — сказал Интихар. «Поэтому после того, как вы разблокируете новый костюм, вы также получите его варианты. Это определенно способ убедиться, что люди используют фоторежим и тому подобное. Будет так много оригинальности, когда игроки будут размещать свои фотографии в Интернете».

Напоминаем, что Marvel's Spider-Man 2, новое приключение от Sony и Insomniac, выйдет на PlayStation 5 20 октября 2023 года.