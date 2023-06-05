Дата выхода Marvel's Spider-Man 2 будет раскрыта, когда команда разработчиков будет полностью уверена ©

Insomniac Games объяснила, что объявит дату выхода Marvel’s Spider-Man 2, когда разработчики будут полностью уверены. Позиция возникла в конце последнего спора о PlayStation Showcase, многие были разочарованы отсутствием долгожданной информации.

От имени компании выступил креативный директор Брайан Интихар, который ответил на вопрос, заданный ему Washington Post. Интихар объяснил, что Insomniac хочет убедиться, что Marvel's Spider-Man 2 выйдет именно в тот день, который будет объявлен разработчиками.

Читая между строк, можно понять, что мы еще не на грани того, чтобы иметь безопасную дату выпуска или, проще говоря, это способ оправдать отсрочку информации, которая, возможно, будет дана во время специального мероприятия. . Справедливо отметить, что последнее является нашей гипотезой.

Insomniac — очень точная студия и почти не объявляла о каких-либо задержках своих игр, за исключением Ratchet & Clank 2016 года для PS4. Очевидно, он не хочет закончить, как другие студии разработки, а именно, объявить о задержках после раскрытия даты выхода Marvel's Spider-Man 2.

В остальном игра по-прежнему ожидается на PS5 в течение 2023 года, поэтому мы полагаем, что анонс должен быть в ближайшее время. Слухи говорят о сентябре 2023 года, чтобы сыграть в Marvel's Spider-Man 2, но мы сообщим вам об этом в свое время.