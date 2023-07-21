Действие Marvel's Spider-Man 2 разворачивается примерно через 9 месяцев после Miles Morales ©

Сегодня ночью состоялась панель Marvel's Spider-Man 2 на San Diego Comic-Con, которая включала в себя потрясающий новый сюжетный трейлер.

Мы даже смогли узнать больше о сюжете игры и о том, как он связан с большим пространством Spider-Verse от Insomniac, которое на данный момент состоит из Marvel's Spider-Man и отдельного дополнения Miles Morales. В блоге PlayStation Blog были раскрыты новые подробности сюжета, которые заставляют нас с нетерпением ждать октября. Нарративный директор Джон Пакетт (Jon Paquette) рассказывает о сюжете:

В начале нашей истории пауки находятся на вершине своей славы, но и Питер Паркер, и Майлз Моралес испытывают трудности в личной жизни.Майлз пытается найти время для написания вступительного эссе в колледж, но постоянно откладывает и вместо этого сосредотачивается на работе Паука. Тем временем Питер не успевает выплачивать деньги за дом тети Мэй, но не может его продать - он слишком много для него значит. Как и Майлз, Питер пытается (и не может) найти баланс между столькими обязанностями. Эм-Джей хочет помочь Питу с ипотекой, но ее работа находится под угрозой, поскольку Дж. Джона Джеймсон вернулся в "Bugle" и хочет навести там порядок. Наши герои оказались на перекрестке с неопределенным будущим и непростыми решениями.