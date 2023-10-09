Дизайн Мэри Джейн из Marvel's Spider-Man 2 вновь разозлил фанатов: "Мама Мэри Джейн выглядит отлично, но где она сама?" ©

До выхода Marvel's Spider-Man 2 остается пара недель, и компании Sony и Insomniac Games разместили на официальной странице игры в PlayStation Store серию постеров, посвященных персонажам второго плана.

Вот тут вы можете взглянуть на официальные модели Рио Моралес (член городского совета и мама Майлза), Ганке Ли (лучший друг Майлза), Нормана Озборна (патологический лжец, бывший мэр Нью-Йорка и соучредитель крупнейшей в мире компании), Гарри Озборн (сын Нормана, который последние несколько лет борется с той же болезнью, от которой умерла его мать), Хейли Купер (активистка, художница и одна из лучших подруг Майлза) и вечно присутствующая Мэри Джейн Уотсон (репортер газеты The Bugle и незаменимый член команды Паука).

Выход официальных плакатов с персонажами вызвал и старые споры, которые, судя по всему, так и не утихли. Некоторым фанатам не нравится внешний вид Мэри Джейн в Marvel's Spider-Man 2 (несмотря на заверения Insomniac Games, что актриса, играющая ее, ничуть не изменилась), и на этот раз они не упустили возможности заявить об этом миру.

"Мама Мэри Джейн выглядит отлично, но где же Мэри Джейн?", - иронично пишет один из пользователей, шутя, что персонаж выглядит более взрослым, чем в предыдущем приключении Питера Паркера. Далее следуют сообщения типа: "Тот, кто это сделал, уже лет десять не видел реального человека" или "Она ничуть не уродлива, просто она не Мэри Джейн Уотсон". Вероятно, это худший дизайнерский выбор Insomniac Games" и, наконец, "Представьте себе, что вы спасаете мир, возвращаетесь домой и вас ждет это".

Для кого-то, однако, дело не только в прическе: "Теперь, когда я вижу это, очевидно, что это одна и та же актриса, потому что она улыбается одинаково. Но что-то не так. Цвета поблекли, и она выглядит на десять лет старше, чем должна быть". Можно было бы продолжать и продолжать, поскольку найти в сети множество других сообщений с неодобрением и/или насмешками совсем несложно, но надо сказать, что есть и немало других поклонников, которые, напротив, высоко оценили новый облик Мэри Джейн. Таким образом, сообщество, похоже, разделилось во мнениях.

Критика моделей персонажей, видимо, стала привычной для игры Insomniac Games, поскольку в последнее время претензии высказывались и в адрес Питера Паркера. Однако авторы игры идут своим путем: Insomniac не стала изменять Мэри Джейн, а актер Юрий Ловенталь предложил игрокам "смириться с этим". И консольным игрокам придется смириться, а позже, когда игра выйдет на ПК, пользователи все смогут исправить самостоятельно с помощью модификаций.

Игра Marvel’s Spider-Man 2 выйдет 20 октября 2023 года только на PlayStation 5. Предварительная загрузка проекта запланирована на 13 октября. Обзоры и рейтинги станут доступными для ознакомления 16 октября в 17:00