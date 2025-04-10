Для Marvel's Spider-Man 2 на ПК вышел 8-й патч с различными исправлениями и улучшениями

Insomniac Games и Nixxes сообщили о выходе обновления №8 (версия 1.408.0.0) для Marvel's Spider-Man 2 на ПК. Этот патч приносит улучшения производительности в областях с деревьями, различные исправления ошибок и улучшения стабильности на основе отзывов игроков. Разработчики исправили сбой, который мог произойти при выходе из игры, исправили визуальные ошибки, связанные с трассировкой лучей на видеокартах AMD, и устранили визуальные ошибки, связанные с волосами персонажей.

Примечания к выпуску (1.408.0.0)