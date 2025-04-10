Для Marvel's Spider-Man 2 на ПК вышел 8-й патч с различными исправлениями и улучшениями

Insomniac Games и Nixxes сообщили о выходе обновления №8 (версия 1.408.0.0) для Marvel's Spider-Man 2 на ПК. Этот патч приносит улучшения производительности в областях с деревьями, различные исправления ошибок и улучшения стабильности на основе отзывов игроков. Разработчики исправили сбой, который мог произойти при выходе из игры, исправили визуальные ошибки, связанные с трассировкой лучей на видеокартах AMD, и устранили визуальные ошибки, связанные с волосами персонажей.
Примечания к выпуску (1.408.0.0)
- Улучшена производительность в областях с деревьями.
- Исправлен сбой, который мог произойти при выходе из игры во время погони на транспорте.
- Исправлена ошибка, из-за которой пользователи AMD могли видеть радужные пиксельные артефакты при включенной трассировке лучей.
- Исправлена ошибка, из-за которой волосы персонажей могли выглядеть размытыми.
- Исправлено мерцание волос персонажей при использовании Ray Reconstruction.
- Исправлена ошибка, из-за которой фотовозможность «Гринвичская фреска» могла стать невидимой, если уровень детализации был установлен на «Очень высокий».
- Переход между мокрыми и сухими частями костюма Человека-паука больше не выглядит пикселизированным.
- Исправлена ошибка, из-за которой мышь переставала реагировать после отмены всплывающего окна смены персонажа.
- Различные исправления ошибок, связанных с пользовательским интерфейсом.
- Различные улучшения стабильности.
Когда там уже релиз, долго бета тест идти будет?
Да давно уже все прошли и забыли, вот им делать нечего.
Пойдет
Кто то ждет пока патчами оптимизацию заведут, чтобы потом поиграть.
Лучше уж хоть так, хотя и сам игру прошел со всеми доп заданиями кроме сбора паука ботов