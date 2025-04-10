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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.9 1 911 оценок

Для Marvel's Spider-Man 2 на ПК вышел 8-й патч с различными исправлениями и улучшениями

monk70 monk70

Insomniac Games и Nixxes сообщили о выходе обновления №8 (версия 1.408.0.0) для Marvel's Spider-Man 2 на ПК. Этот патч приносит улучшения производительности в областях с деревьями, различные исправления ошибок и улучшения стабильности на основе отзывов игроков. Разработчики исправили сбой, который мог произойти при выходе из игры, исправили визуальные ошибки, связанные с трассировкой лучей на видеокартах AMD, и устранили визуальные ошибки, связанные с волосами персонажей.

Примечания к выпуску (1.408.0.0)

  • Улучшена производительность в областях с деревьями.
  • Исправлен сбой, который мог произойти при выходе из игры во время погони на транспорте.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой пользователи AMD могли видеть радужные пиксельные артефакты при включенной трассировке лучей.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой волосы персонажей могли выглядеть размытыми.
  • Исправлено мерцание волос персонажей при использовании Ray Reconstruction.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой фотовозможность «Гринвичская фреска» могла стать невидимой, если уровень детализации был установлен на «Очень высокий».
  • Переход между мокрыми и сухими частями костюма Человека-паука больше не выглядит пикселизированным.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой мышь переставала реагировать после отмены всплывающего окна смены персонажа.
  • Различные исправления ошибок, связанных с пользовательским интерфейсом.
  • Различные улучшения стабильности.
5
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
barabear

Когда там уже релиз, долго бета тест идти будет?

1
Great-heartedElio

Да давно уже все прошли и забыли, вот им делать нечего.

-1
Arkadiy Artemenko

Пойдет

0
Голубая Лагуна

Кто то ждет пока патчами оптимизацию заведут, чтобы потом поиграть.

3
Madiark

Лучше уж хоть так, хотя и сам игру прошел со всеми доп заданиями кроме сбора паука ботов

0