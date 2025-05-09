ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.9 1 994 оценки

Для Marvel's Spider-Man 2 на ПК вышел 9-й патч с оптимизациями и улучшениями

monk70 monk70

Insomniac Games и Nixxes выпустили обновления №9 (версия 1.508.0.0) для Marvel's Spider-Man 2 на ПК. Этот патч включает в себя различные оптимизации производительности и улучшения стабильности на основе отзывов игроков. Команды реализовали несколько оптимизаций рендеринга для повышения производительности в Steam Deck. Кроме того, они обновили предустановку по умолчанию и включили динамическое масштабирование разрешения для более стабильной производительности при использовании настроек по умолчанию в Steam Deck.

Этот патч обновляет DirectStorage до версии 1.2.4 и включает в себя изменения, которые приводят к повышению производительности в разделах с Веномом и Симбиотами, когда уровень детализации установлен на Средний или ниже.

Заметки о патче 1.508.0.0

  • Различные оптимизации производительности, связанные с Steam Deck.
  • Обновлены настройки по умолчанию для Steam Deck для повышения производительности.
  • Оптимизация производительности для разделов Веномом и Симбиотами при среднем или более низком уровне детализации.
  • DirectStorage обновлен до версии 1.2.4.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой игроки не могли выбирать определенные элементы в меню Legend на карте при использовании мыши.
  • Различные улучшения стабильности.
8
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Tiger Goose

Есть тут люди, играющие в EGS-версию?

1
Urtan

Тут все стимовские пираты 🤣

1
ConciseYu

как раз сразу лучшие версии заценю