Для Marvel's Spider-Man 2 на ПК вышел 9-й патч с оптимизациями и улучшениями

Insomniac Games и Nixxes выпустили обновления №9 (версия 1.508.0.0) для Marvel's Spider-Man 2 на ПК. Этот патч включает в себя различные оптимизации производительности и улучшения стабильности на основе отзывов игроков. Команды реализовали несколько оптимизаций рендеринга для повышения производительности в Steam Deck. Кроме того, они обновили предустановку по умолчанию и включили динамическое масштабирование разрешения для более стабильной производительности при использовании настроек по умолчанию в Steam Deck.
Этот патч обновляет DirectStorage до версии 1.2.4 и включает в себя изменения, которые приводят к повышению производительности в разделах с Веномом и Симбиотами, когда уровень детализации установлен на Средний или ниже.
Заметки о патче 1.508.0.0
- Различные оптимизации производительности, связанные с Steam Deck.
- Обновлены настройки по умолчанию для Steam Deck для повышения производительности.
- Оптимизация производительности для разделов Веномом и Симбиотами при среднем или более низком уровне детализации.
- DirectStorage обновлен до версии 1.2.4.
- Исправлена ошибка, из-за которой игроки не могли выбирать определенные элементы в меню Legend на карте при использовании мыши.
- Различные улучшения стабильности.
Есть тут люди, играющие в EGS-версию?
Тут все стимовские пираты 🤣
как раз сразу лучшие версии заценю