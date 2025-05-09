Для Marvel's Spider-Man 2 на ПК вышел 9-й патч с оптимизациями и улучшениями

Insomniac Games и Nixxes выпустили обновления №9 (версия 1.508.0.0) для Marvel's Spider-Man 2 на ПК. Этот патч включает в себя различные оптимизации производительности и улучшения стабильности на основе отзывов игроков. Команды реализовали несколько оптимизаций рендеринга для повышения производительности в Steam Deck. Кроме того, они обновили предустановку по умолчанию и включили динамическое масштабирование разрешения для более стабильной производительности при использовании настроек по умолчанию в Steam Deck.

Этот патч обновляет DirectStorage до версии 1.2.4 и включает в себя изменения, которые приводят к повышению производительности в разделах с Веномом и Симбиотами, когда уровень детализации установлен на Средний или ниже.

Заметки о патче 1.508.0.0